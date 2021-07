Maken Netflix en Instagram je ijdeler? (video)

Er gaat geen dag voorbij of we scrollen door Facebook, Instagram of andere TikToks. En of het nu al dan niet door filters komt, daarop zien we heel veel knappe mensen voorbijkomen. Welk effect dat heeft op ons zelfbeeld? Worden we er ijdeler van, of net onzekerder? Prof. dr. Laura Vandenbosch, expert mediaeffecten aan de KU Leuven, doet er onderzoek naar en legt uit voor de Universiteit van Vlaanderen.