De heropleving van de emocultuur begon enkele jaren geleden al in de underground, met onder meer wijlen Lil Peep, en laat nu ook een teken van leven zien in mainstream media. Hier en daar met muziek, maar vooral met een moderne twist op de typische aesthetic van twintig jaar geleden.

Misschien vroeg u het zich al af. Had Batman altijd al zoveel make-up aan? Zijn zwarte blessen weer in en waarom tiktokken Kim Kardashian en dochter North op Machine Gun Kelly's Emo girl? De comeback van de emocultuur klimt langzaamaan de trappen op vanuit de underground, waar de stijl al enkele jaren geleden terugkwam, richting mainstream media. Deze keer niet meer in zijn puurste vorm - denk aan emogroep My Chemical Romance - maar in verlichte versies gecombineerd met pop en hiphop, zoals we bijvoorbeeld bij Halsey horen. Vooral de nieuwe interpretaties van de donkere aesthetic van toen springen in het oog. Wellicht is die comeback er niet toevallig gekomen tijdens de coronapandemie. Die periode zorgde voor een hoop negatieve gedachten, waardoor we sneller naar emotionele muziek gingen grijpen. Daarnaast werd de roep naar aandacht voor mentale problemen groter, iets waar emo's twintig jaar geleden al voor streden. De hoog opgelopen emoties in combinatie met een overvloed aan tijd resulteerden dan ook snel in fysieke uitingen van een stijl die sterk op emo leek.Chase Hudson en zijn emogardeVerveling doet gekke dingen met een mens, ook dat maakten de coronapandemie en bijhorende quarantaines meer dan duidelijk. Naast breiwerkjes en fluffy koffies werden ook zware make-up en piercings, die tieners zelf met behulp van goedkope schietertjes door hun huid prikten, weer een ding. Stickers, eyeliner en felgekleurde haarverf kwamen terug van weggeweest in de schoonheidsroutine van een hoop jongeren en effenden het pad voor de herrijzenis van de e-girls en -boys. Dat is een beschrijving voor mensen die zich fysiek volgens een combinatie van emo, K-pop en skatercultuur uitdrukken. De trend ontbond zich ondertussen in extremere versies van haar drie ingrediënten, waardoor ook de emo-aesthetic in een nieuwe vorm populariteit verkreeg.Die versie van emo bevat geen pandaogen meer, maar een gesofisticeerdere eyeliner. De ellenlange blessen worden uitgezwaaid en maken plaats voor kortere curtain bangs die Dua Lipa-gewijs een ander kleur dan de rest van het haar hebben. De spikes en piercings gaan ten slotte een iets seksuelere, om niet te zeggen bondage-geïnspireerde kant uit dan voordien. Belichamingen van de trend vindt u bij Bella Poarch, Nava Rose en YUNGBLUD, maar ook bij Kat uit Euphoria en zangeres Billie Eilish. De leider van die emo-achtige garde is echter misschien wel Chase Hudson, of Lil Huddy. Deze TikTokker stond al even in de spotlight door zijn relatie met internetster Charli D'Amelio, maar bouwde vooral dankzij zijn opmerkelijke emostijl een volgersimperium uit van 32,3 miljoen volgers. Zwarte haren die nonchalant voor de ogen vallen, gescheurde zwart-rode kledij en net niet te veel gespikete juwelen zijn zowat de kenmerken van emovoorbeeld Huddy. Met zijn modevideo's en debuut in muziek wist hij gen Z mee te sleuren in de wereld van zijn geliefde stijl. EmomuziekHoewel Chase, Bella en YUNGBLUD slechts een verlichte versie van pure emo geven - lees: compleet zwartgeschminkte ogen, bloedrood stekelhaar of extreme blessen die de helft van het gezicht bedekken - wekte de trend wel interesse op in de emocultuur. Nieuwe zangers uit het genre wonnen populariteit, zoals Huddy zelf. Zo verschenen er in een mum van tijd zo'n honderdduizend TikTok video's met zijn muziek in de hoofdrol. Maar ook Jaden Hossler alias Jxdn vond zijn voordeel in de nieuwe appreciatie voor emo. Hij scoorde vorig jaar samen met zijn vriendin Nessa Barrett, popzangeres, een hit met hun emo-popnummer La Di Die en zal deze zomer op Lollapalooza zingen. Ook Machine Gun Kelly leende als rapper wat invloeden bij emo voor zijn lied Emo Girl. Het nummer bevat slechts noties van het genre, maar de inhoud (I'm in love with an emo girl) inspireerde alvast veel TikTokkers om zich als emo te kleden en te playbacken op het lied. Ook millennials, die opgroeiden met het genre, lijken blij te zijn met deze muzikale en esthetische comeback van emo. Zij grijpen op sociale media de kans om hun kinderen bij te leren over de stijl die hun jeugd tekent. Zo zien we Kim Kardashian en dochter North in volle emo-aesthetic tiktokken en gaan influencers uit hun dak met emoverkleedpartijtjes met hun kinderen. Wellicht hebben de millennials niets te vrezen, want met de heropleving van de kledingstijl, de toestroom van TikToktrends en ook muziekfestival When We Were Young in het vooruitzicht kunnen ze met zekerheid stellen dat de emo nog lang niet uitgestorven is.