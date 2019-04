Een Indiaas contentbedrijf dat vrolijke Bollywoodvideo's spuwt heeft vandaag de YouTube-account met de meeste views. Al gaat dit niet over een stom record. Het gaat over de uitverkoop van de grootste en interessantste jongerencultuur van het afgelopen decennium.

'A congratulations to your corporation/ Guess to beat one Swedish boy, you need a billion Asians', rijmde PewDiePie in Congratulations, de video waarmee hij begin deze maand zijn nederlaag erkende. Het was het voorlopige einde van een lange, hopeloze en bijwijlen epische strijd om de grootste youtuber te zijn. De titelverdediger was PewDiePie, een 29-jarige Zweedse gamer, presentator en satirist die op handen gedragen werd door de YouTube-gemeenschap. De uitdager was T-Series, een Indiaas bedrijf dat in een niet aflatend tempo vrolijke Bollywoodvideoclips uitspuwt.

...