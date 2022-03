Loopt uw gen Z'er ook rond met gewaagde eyeliner en glitter op de ogen? Dan ziet u de invloed van Doniella Davy aan het werk. Zij is de makeupartieste van tienerdrama Euphoria en besliste om de schmink van de personages een betekenis in de verhaallijn te geven.

Dit stuk bevat spoilers voor de eerste twee seizoenen van EuphoriaU kon er niet naast kijken. Al in de eerste tien minuten van de serie wordt het duidelijk dat de makeup in Euphoria niet zomaar een schoonheidsformaliteit is. Diamantjes, felle oogschaduw en eyeliner in alle vormen en kleuren zetten de toon voor de esthetiek van de serie meteen. Dat is in het tweede seizoen, dat afgelopen zondag eindigde, niet anders. Het seizoen begint met een nieuwjaarsfeestje. Dé gelegenheid voor Doniella Davy om de personages des te meer te maquilleren en de opvallende en populaire esthetiek des te meer betekenis te geven. 'Elke voorzichtig gekozen diamant, oogschaduwkleur of eyeliner heeft een diepere betekenis', vertelt Davy in een interview met Glamour.Maddy (Alexa Demie)De zelfzekere Maddy, een soort Regina George van Euphoria highschool, toont de meest gesofisticeerde makeuplooks van alle dames. Net als haar verwoestende beledigingen en haar manipulatieve kantje, zijn ook haar eyeliner en nagels zo scherp als een mes. Of het nu met Nate, haar gewelddadige vriendje, of met haar beste vriendin Cassie is, de sassy koningin is niet bang voor een ruzietje of twee. Op zulke momenten is ze dan ook het zwaarst geschminkt. In een interview met Nylon legt Doniella uit dat Maddy haar schmink als beschermend harnas gebruikt, omdat ze als voormalige miss beauty en als vriendin van een echte klootzak vrouwelijke kracht en rebellie leerde kennen. 'Maar onder al die stoerheid zit een klein hartje, dus achter Maddy's harnas schuilt een zekere tragedie. Daarom is dat harnas zo verdomd uitgebreid', zegt Doniella.Wanneer Maddy pikzwarte, gevleugelde eyeliner draagt, omringd door glitterende steentjes - nostalgie naar haar schoonheidswedstrijden- dan weet de kijker dat ze zich zelfzeker en beschermd voelt, met alle gevolgen van dien. Dat ziet u op het nieuwjaarsfeestje alsook op haar eigen verjaardag, waar ze respectievelijk Nate en Cassie ervan langs geeft. De schaarse keren dat we haar naturel zien, betekenen op hun beurt dat het personage zich gekwetst voelt. Haar ongeschminkte gezicht is een teken dat de kogelvrije muur rondom haar volledig gebroken is. Cassie (Sydney Sweeney)Op datzelfde nieuwjaarsfeestje is Cassies uiterlijk het compleet tegenovergestelde van dat van Maddy. Ook al weet Maddy het daar nog niet, Cassie zet zichzelf op het feestje in een kwetsbare positie door aan te pappen met Maddy's vriendje Nate. Opnieuw weerspiegelt Davy dat in de makeup. Tegenover Maddy's zwarte, scherpe look staat Cassies zachte, roze schmink en een bezwete, blozende huid. Zulke huid heeft het personage eigenlijk doorheen de gehele serie en dat is ook een groot deel TikTokkers niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de app luidde de vraag waarom ze haar niet gewoon even wat matte poeder gaven, maar daar heeft Davy natuurlijk haar redenen voor. 'Ze heeft altijd een rood, vochtig gezicht, zodat we haar constante zenuwen en angst kunnen zien', legt ze uit in een interview met Glamour. Wanneer ze geen gevaar loopt betrapt te worden met andermans vriendje en ze dus net wat minder angstzweet creëert , draagt Cassie conventionele makeup. Ze gaat voor het uiterlijk dat de doorsnee hetero man aantrekkelijk vindt: glimmende roze kleuren met een sexy zwart accent. Daarmee weet ze er ook een hoop mee te versieren, waaronder Nate. Die blijkt echter na het feestje geen aandacht meer te hebben voor zijn scharrel, dus beslist Cassie zijn aandacht te trekken met een zo perfect mogelijk uiterlijk. Zonder het letterlijk uit te spreken, valt het op dat ze hiervoor vertrouwt op de signature-looks van beste vriendin Maddy, het ex-lief van Nate. De zwarte eyeliner en strakke haarstijlen staan de poppige blondine eigenlijk niet, maar volgens Doniella Davy was het de bedoeling om Cassie er zo ongemakkelijk mogelijk te laten uitzien. De enige keer dat we Cassie in publiek naturel zien, is op het winterbal in het eerste seizoen, waar ze voor zichzelf heeft uitgemaakt dat ze even geen vriendjes meer wil. Het bewijs dat de geobjectiveerde Cassie zich enkel voor mannelijke aandacht opmaakt.Rue (Zendaya)Hoewel het drugsverslaafde hoofdpersonage Rue de kleinste hoeveelheid makeup van de hoop draagt, kunt u ook van haar looks aflezen hoe de rebelse tiener zich voelt. 'Rue is een hoopje miserie', zegt Davy in Glamour,' dus ik liet haar er zo slecht mogelijk uitzien'. Een moeilijke opdracht, geeft ze toe, aangezien haar canvas het gezicht van model en mode-icoon Zendaya is. Op school is Rue steeds de meest naturelle versie van zichzelf, zonder makeup, en dat weerspiegelt de constante strijd waarin ze leeft. Een drugsverslaving verbergen voor de hele wereld, je familie beliegen en attaqueren en over de rooie gaan tegen iedereen die je wil helpen is tenslotte best vermoeiend. Vandaar ook Zendaya's persoonlijke toevoeging om een vaseline-achtige crème op haar gezicht te smeren, die als zweet functioneert. Wanneer de depressieve Rue toch uit bed weet te komen en zich naar een feestje durft verplaatsen, ziet u haar meestal verschijnen met glitter onder de ogen. Nonchalant en compleet imperfect, want het is niet de bedoeling om haar drugsverslaving als glamoureus af te beelden. Al na enkele minuten in de serie zien we Rue voor het eerst met haar slordige glitters, alsook voor het eerst high, waardoor we als kijker een link leggen tussen haar makeup en haar overtollig druggebruik. De look wekt het beeld van een trieste clown op en de glitters opereren als de tranen van de verwoeste ziel en het gedumpte hartje, door Jules, van Rue.Jules (Hunter Schafer)In het eerste seizoen van Euphoria is Jules' makeup een reflectie van haar mentale toestand Het transgender personage drukt haar creativiteit uit met haar uiterlijk. Wanneer ze in het begin nog heel erg meisjesachtig wil zijn schminkt ze zich met felle, vrolijke kleuren. Dat trekt ze tot het uiterste met zoveel mogelijk roze wanneer ze afspreekt met oudere, hetero mannen. Dat is in tegenstelling tot het tweede seizoen, waarin ze de door Barbie geïnspireerde perceptie van vrouwelijkheid achterwege laat. Hand in hand met Jules' wegsijpelende vrolijkheid, wordt ook haar makeup een pak donkerder. Davy wilde Jules' schmink niet meer vrouwelijk doen ogen, maar eerder als vormen en schetsen die de mentale problematiek van het meisje weergeven. Zo zijn haar ogen, de dag nadat ze geconfronteerd werd met haar hook-up Cal en vervolgens gechanteerd door diens zoon Nate, bloedrood geschminkt om haar woede en stress te illustreren. 'Het ziet er ongezond uit en eigenlijk ook helemaal niet mooi', zegt de makeup artieste. Ook wanneer de relatie van Jules en Rue op een dieptepunt zit, ziet u een makeuplook met scherpe zwarte hoeken, die volgens Davy aantonen dat ze een onbreekbare muur opzet tegenover Rue. De anderenMinder diepgaande makeuplooks zijn die van Kat (Barbie Ferreira) en Lexi (Maude Apatow). Hoewel die eerste de grootste transformatie - van nerd tot sexy vrouw - doormaakt, zit er geen groot verhaal achter haar makeup. Kats uiterlijk is geïnspireerd door Thora Birch in de film Ghost World en is volgens Davy een grote fuck you naar alles wat schattig en subtiel is. Ook Lexi ondergaat een transformatie, van buitenstaander tot heldin van de school (ze maakt een musical over het dramatische leven van haar bovenstaande vriendinnen), maar qua uiterlijk blijft het personage zo goed als onveranderd. Voor Davy is makeup een vorm van creatieve expressie, zeker voor tieners die tijdens het volwassen worden op zoek zijn naar zichzelf. Die vrijheid wilde ze benadrukken met haar werk in Euphoria. 'Sam Levinson (de maker van de show, nvdr) en ik willen de nieuwe taal van makeup introduceren. Een taal die mainstream archetypen en stereotypen overstijgt en een meer grensverleggende manier van zelfexpressie omarmt', aldus Doniella Davy in Nylon.