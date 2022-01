Emma Chamberlain is de stem van gen-Z. Naast haar modeadvies, gaan nu ook haar levenswijsheden viraal op TikTok, waarin ze perfect de donkerste gedachten van haar generatie weet te verwoorden.

Eerst bouwde ze een volgersimperium uit op Youtube met haar koffierecensies en bloedeerlijke day in the life vlogs. Daarna trotseerde ze via Instagram de modewereld, waarin ze zowat dé influencer bij uitstek werd. Zo verregaand dat ze op afgelopen metgala presentatrice mocht zijn voor Vogue. Twee jaar geleden startte ze haar eigen koffiebedrijf, Chamberlain coffee, en nu doet de Amerikaanse Emma Chamberlain ook haar passage op TikTok. En dat zonder zelf een account te hebben. De 20-jarige internetster, die op vier jaar tijd 11.2 miljoen Youtube abonnees en 15 miljoen Instagramvolgers behaalde, verleent haar stem aan een resem vijftien-seconden-lange filmpjes van TikTokkers over de hele wereld.

...

Eerst bouwde ze een volgersimperium uit op Youtube met haar koffierecensies en bloedeerlijke day in the life vlogs. Daarna trotseerde ze via Instagram de modewereld, waarin ze zowat dé influencer bij uitstek werd. Zo verregaand dat ze op afgelopen metgala presentatrice mocht zijn voor Vogue. Twee jaar geleden startte ze haar eigen koffiebedrijf, Chamberlain coffee, en nu doet de Amerikaanse Emma Chamberlain ook haar passage op TikTok. En dat zonder zelf een account te hebben. De 20-jarige internetster, die op vier jaar tijd 11.2 miljoen Youtube abonnees en 15 miljoen Instagramvolgers behaalde, verleent haar stem aan een resem vijftien-seconden-lange filmpjes van TikTokkers over de hele wereld. De bron van die geluidsfragmenten? Haar podcast Anything goes. TikTokkers knippen fragmenten uit haar podcast, laden ze op als geluid op TikTok en maken er dan een eigen video mee. In de podcast praat Emma over alles wat op haar lever ligt. Zonder limiet, zonder taboe en zonder schaamte. Het is een logisch vervolg op haar Youtubevideo's, waarin ze al sinds het begin tussen die koffierecensies en vlogs door over haar gevoelens praat.Kijkcijferbom met een donker kantjeHet succes achter haar podcastfragmenten op TikTok heeft ze wellicht te danken aan haar openheid en tristesse. Ze is dan wel Louis Vuitton ambassadrice, Youtube kijkcijferbom en Cosmopolitan covermodel, maar ook zij kan zich 'like shit' voelen. Ze is ook nog steeds een jonge twintiger van vlees en bloed en worstelt evenveel met bindingsangst, depressie en stress als andere leeftijdsgenoten.Door in Anything goes met zichzelf in gesprek te gaan, komt ze snel tot krachtige wijsheden en meningen, waarin veel jongeren zich kunnen vinden. Zo is haar aflevering 'overrated vs. underrated' een hekeldicht over de druk die jongeren voelen wanneer ouders hen zeggen dat ze hun 'best life' moeten leiden. En in één van haar vele #advicesessions stort ze haar hart uit over nutteloze vriendschappen. 'I don't have any problems with anybody, I just don't want to use my energy on them and that's not even personal', luidt het dan. Veel negativiteit voor wie de podcast niet kent, maar wie verder luistert merkt dat Emma effectief haar eigen advies opvolgt en er een gelukkiger mens van wordt.Een rolmodel voor haar generatieEmma Chamberlain legt haar prioriteit bij haar gevoelens en daarmee wil ze een rolmodel zijn voor de generatie waar zij toe behoort. Die generatie, gen-Z, beschrijft ze zelf in een interview met tmrw magazine als 'a bunch of young people who are trying to navigate through life, while adjusting to this new world of the internet. It's a mess'. Door open, eerlijk en zichzelf te zijn, oefent Emma een grote invloed uit op die bunch of people. Onder haar moto alone but not lonely verkondigt ze dat het oke is om als jongere veel alleen te willen zijn, niet veel vrienden te willen zien en zelfstandig te willen leven. Haar boodschap is zodanig krachtig dat er zelfs een lied over geschreven werd. Rosiemusicc zingt 'Sometimes I think my only friend in Emma Chamberlain, cause if I spend the whole day in bed she's ok with it'.Ook op vlak van mode en lifestyle is ze de beste mentor. Zij bepaalde dat leggings en teddy jasjes mooi zijn en is de grondlegger van de VSCO-girl kledingstijl - denk scrunchies, Vans en rugzakken van het merk Kanken. Zelfs de trend van tweehandskledij valt terug te leiden naar Chamberlain. Ze maakte alleen reizen cool en is een van de weinige influencers die niet de glamoureuze, maar de normale kant van haar leven toont. Gaat ze naar Parijs in opdracht van Louis Vuitton? Dan zal ze tonen hoe ze in haar eentje een koffie en avocadotoast gaat halen en niet hoe ze kaviaar en champagne naar binnenspeelt met de chicste mensen uit haar Vuitton-entourage.Emma is relatableZe is dus dé representatie van de gemiddelde gen-Z'er en dat maakt Emma relatable, zoals gen-Z verwijst naar mensen waarin ze zichzelf herkennen. Achter dat woord ligt haar kracht. Wanneer ze zegt dat ze het haat om sociaal te zijn, geen nutteloze vriendschappen wil en gewoon een hele dag in bed wil liggen, verwoordt ze de gevoelens die de meeste jongeren niet kunnen verwoorden. Haar woorden zorgen ervoor dat jongeren in zichzelf zeggen, zo voel ik mij ook. Het zijn dan ook die fragmenten die viraal gaan op TikTok. Nu is het haar uitspraak 'The second that you stop getting in your own way, it's crazy to see how you blossom' die jongeren gebruiken in hun filmpjes. Voordien was het haar quote 'I refuse to hang out with anyone anymore, I hate being social' die aan populariteit won op de app. Naast haar emotionele wijsheden is het op zijn beurt ook haar humor die een plaatsje verovert in de trending geluiden. Zo zie je TikTokkers lipsyncen op haar 'that's what she said'-moppen of kledingvideo's maken op haar hilarisch verwoorde modeadvies. Tel die humor nog even mee in het totaalpakket dat Emma Chamberlain is en je hebt een rolmodel van eerste klasse. Wilt uw gen-Z'er alleen op reis om daar te genieten van de rust en de tweedehandswinkels met het enige gezelschap van een ijskoffie? Dan ziet u Chamberlains invloed aan het werk.