Het bizarre verhaal van Sander Bauwens, een Vlaamse kippenfokker die per ongeluk viraal ging op YouTube. Drie jaar lang. Zonder dat iemand echt snapt waarom.

Toegegeven, het komende week te verschijnen Zakboek voor de kippenhouder, een praktische handleiding voor wie kippen in huis wil halen, is niet het soort boek dat op deze pagina's vaak aandacht krijgt. Onze interesse in kippen als popcultureel fenomeen tout court is eerder beperkt. Het is vooral de schrijver die onze aandacht trok: Sander Bauwens, een 29-jarige amateur-kippenkweker uit Wetteren, voormalig professioneel kippenyoutuber en de man achter een van de meest intrigerende mysteries uit de Vlaamse YouTube-geschiedenis: Big clean up of the cages from the chicks. Een video uit april 2017 waarin zeven minuten en vijfenvijftig seconden lang kippenkuikens van de ene kooi naar de andere overgezet worden. Er gebeurt niets. Er wordt niets gezegd. Er is alleen maar het geluid van tientallen zacht piepende kuikentjes. Het mysterie zit in de views die de video ondertussen verzameld heeft: een bizarre 189 miljoen. Ter vergelijking: dat is een veelvoud van de meest bekeken video's van Acid (1,3 miljoen) en Celine & Michiel (4,5 miljoen). Het is meer dan de succesvolste video's van bekende Vlaamse gamers als MojoOnPC (15 miljoen) of de aftermovies van Tomorrowland (167 miljoen). Zelfs grote videoclips als The Hum van Dimitri Vegas & Like Mike komen maar aan 130 miljoen views. Het kan zijn dat we er eentje gemist hebben, maar het heeft er alles van dat Big clean up of the cages from the chicks de drukst bekeken Vlaamse YouTube-video tot op heden is. Een video over kippen dus. Waarin niks gebeurt. Het YouTube-verhaal van Sander Bauwens is niet bij die ene virale hit gebleven. Met 621.000 volgers en 253 miljoen views staat zijn kanaal op de 38e plaats in de Belgische YouTube-ranking, netjes tussen Loïc Nottet en Roméo Elvis. Opnieuw: met alleen maar video's van kippen. Bauwens heeft een tachtigtal raskippen, een tiental eenden en enkele fazanten in zijn tuin en filmt hoe hij ze verzorgt, geeft tips en tricks voor kippenhouders en toont hoe hij nieuwe rassen probeert te kruisen. 'Het meest bekeken kippenhok ter wereld', noemde Het Nieuwsblad het, wat niet ver van de waarheid is. Het is een interessante blik op een andere kant van YouTube. Niet die van de ruzies tussen youtubers en challenges, maar die van hobbyisten die een wereldwijd publiek vonden voor hun niche. En daar een belachelijk aantal views mee halen. Misschien moeten we beginnen bij het begin: hoe ben je in de kippenwereld terechtgekomen? Sander Bauwens: Van kleins af aan hield ik al van kippen. Zoals zoveel Vlamingen hadden mijn ouders twee legkippen achter in de tuin, voor de eitjes en het groente-afval. Toen ik een jaar of tien was en ik de buurt begon te verkennen, zag ik dat er bij de boeren in de omgeving ook kippen met specialere kleuren rondliepen en nam ik af en toe zo'n kuikentje mee naar huis. En dan kwam het internet en is er een nieuwe wereld voor mij opengegaan. Op Kapaza kwam ik voor het eerst raskippen tegen. Kippen met pluimen op hun poten: ik wist niet dat dat bestond. Toen ik veertien was, heb ik mijn moeder kunnen overtuigen om me naar Aalst te rijden om mijn eerste vier raskippen te kopen. En anders dan legkippen, die dat meestal niet doen, broeden raskippen wel hun eigen eieren uit. Plots zat ik met kuikentjes en werd ik een kippenkweker. Ik ben me gaan specialiseren in één ras: de Anconakriel. De kleine versie van de Anconakip. Ik hou vooral van kleine kippen. Wanneer ben je ze beginnen te filmen?Bauwens: Ik weet niet of je het je nog herinnert, maar vóór sociale media speelde het internet zich vooral op forums af, ook in de hobbywereld. Je had salamanderforum.nl, aquariumforum.be en kippenforum.nl. Iedereen deelde daar video's van zijn kippen. Je kon die niet rechtstreeks op het kippenforum plaatsen: je moest ze eerst uploaden op YouTube en dan de link kopiëren. Zo ben ik met mijn kanaal begonnen: puur om de video's te kunnen delen. Tien jaar later, in 2017, was ik bezig aan mijn thesis en keek ik tussen het schrijven door veel naar YouTube. Ik zag al die mensen daar geld mee verdienen en ik dacht: dat ga ik ook doen met mijn kippen. Ook al omdat ik geen uitzicht had op werk. Met mijn diploma, master in de biowetenschappen, specialisatie pluimvee, ben je niet veel tenzij je de boerderij van je ouders kunt overnemen. Ik heb dan een Google AdSense-account aangemaakt, waarmee je je video's kunt monetariseren. Bij een van de eerste video's was het meteen raak. Big clean up of the cages from the chicks.Bauwens: Precies, ja. (lacht) Ik was nog aan het uitzoeken wat werkte en wat niet, dus ik filmde alles. Waaronder dus hoe ik de koten van de kuikens aan het schoonmaken was en ze van het ene hok in het andere zette. Ik heb lang getwijfeld of ik die video er wel op zou zetten. Er gebeurt niet veel. Ik zeg ook niks. Maar ik dacht: ik heb het nu toch gefilmd, ik zal het er maar op zwieren. En blijkbaar moet het iets veroorzaakt hebben. Na een paar dagen had de video al duizend views, wat heel veel was voor een kanaal met vijftig abonnees. Ik had pas écht door dat er iets aan de hand was toen ik mijn eerste afschriften van YouTube kreeg. YouTube betaalt pas uit als je meer dan 70 euro hebt verdiend. Na een maand was dat al 203 euro. Dat waren honderd pintjes - ik rekende toen nog in pintjes. (lacht) Mijn ma zei dat ik dat geld nooit zou zien, maar na een maand stond het op mijn bankrekening. En een maand later was het al een bedrag van vier cijfers. Ik heb de video ondertussen een vijftiental keer bekeken, maar ik snap nog altijd niet wat er zo speciaal aan is. Mis ik iets? Bauwens: Nee. Zelfs de beelden zijn niet goed: ik heb ze gewoon met mijn Motorola-gsm gedraaid. Is er een verklaring voor waarom net díé video viraal is gegaan? Bauwens: Ook niet. Normaal worden mensen gelokt door de titel of de thumbnail, maar dat was hier niets bijzonders. 'Big clean up of the cages from the chicks': echt wervend is dat niet. (lacht) Het enige wat ik kan bedenken is dat ik een van de eerste youtubers in de kippenbranche was. En verder heb ik geluk gehad. Als je veel views, likes en shares krijgt op de eerste dag, begint YouTube je video te pushen.Om een of andere reden heeft het algoritme van YouTube de video opgepikt en viraal doen gaan. Het is niet omdat er 'chicks' in de titel staat of zo? Bauwens: Nee. Of omdat er veel jonge kinderen naar filmpjes van kuikentjes op zoek gaan? Bauwens: Niet dat ik weet, nee. Als ik naar de statistieken kijk, is de helft van mijn publiek tussen de 25 en 35 - mensen van mijn leeftijd dus. 23 procent van de views komt uit India. De rest van de top vijf bestaat uit Irak, Pakistan, Indonesië en Brazilië. Allemaal armere regio's, waar mensen nog veel kippen hebben. Ik denk gewoon dat mensen in die landen graag naar kippen kijken. De video is ook niet één keer viraal gegaan, maar drie jaar aan een stuk. Ondertussen zit je aan een fabelachtige 189 miljoen views, waarmee het vermoedelijk de meest bekeken Vlaamse YouTube-video is. Bauwens: Is dat zo? Het zou wel kunnen, ja. Ik ken zelf ook geen video die meer is bekeken, alleszins. Aan Het Laatste Nieuws vertelde je dat je er 45.000 euro aan had verdiend. Bauwens: Intussen is het wat meer, maar het is iets in die grootteorde. Wat eigenlijk heel weinig is. Het is het nadeel aan kippenvideo's: de landen waar er heel veel naar gekeken wordt, zijn ook de landen waar je er heel weinig aan verdient. YouTube betaalt geen vast bedrag per view: het hangt af van het land waar de video bekeken wordt. Voor Zweedse kijkers bijvoorbeeld, het topland vandaag, betaalt YouTube 2 euro per 1000 views. Mocht die video alleen door Zweden bekeken zijn, dan had ik nu 378.000 euro verdiend en lag mijn terras hier al. (lacht) India, Irak, Pakistan en Indonesië staan helaas veel lager op de betaalschaal. Het volstond wel om professioneel youtuber te worden. Bauwens: Een paar maanden na die video ben ik voltijds youtuber geworden, ja. Big clean up of the cages from the chicks haalde een half miljoen views per dag - ondertussen waren er nog een drietal andere video's viraal gegaan. YouTube betaalde me 1500 euro netto per maand uit. En ik had ondertussen mijn sponsors. Dus dacht ik: waarom maak ik er niet mijn beroep van? Je sponsors? Bauwens: Broedmachines, kippenhokken, eet- en drinkbakken, voeder: voor alles word ik gesponsord. Zowat alle grote merken uit de tuinhobbywereld werken met me samen. Er bestaat zoiets als een kippeninfluencer? Bauwens: Influencer is niet het woord dat ik zou gebruiken. Maar ik heb wel sponsors, ja. (lacht)Was je daarmee niet een van de eerste professionele youtubers in Vlaanderen? Bauwens: Ik heb alleszins moeite moeten doen om een boekhouder te vinden die me wou helpen. Niemand snapte waarmee ik bezig was. Er waren al een handvol professionele youtubers, denk ik, maar het is een kleine wereld. Nog altijd. Vexx, een tekenaar uit Gent met drie miljoen abonnees, leeft enkel van YouTube. MojoOnPC, een van de grootste gamers, doet dat ook, denk ik. Maar de meesten doen het in bijberoep. Ben van PressTube, een kanaal waarop ijzeren dingen geplet en gesmeed worden, zwaarden en zo, wil zijn job als sleepbootkapitein niet opzeggen. De meesten ken ik ondertussen ook persoonlijk. Ik zit in een WhatsApp-groepje met hen - die gasten kennen alles van YouTube, driekwart van de tijd kan ik niet volgen - en pre-corona spraken we af en toe af op café. De Vlaamse YouTube-wereld klinkt wel als een bont gezelschap. Bauwens:(lacht) De meeste mensen kennen Acid en Celine & Michiel, maar dat zijn de Vlaamse youtubers die het in het Nederlands doen. Ik schrik ervan hoeveel succes ze hebben. Ik dacht dat Vlaanderen te klein was voor een kanaal waarop alleen maar Nederlands wordt gesproken. De grootste kanalen in Vlaanderen zijn allemaal Engelstalig en zijn uit de hand gelopen hobby's. Bijna niemand doet iets normaals, inderdaad. Dat vind ik zelf ook mooi aan YouTube: dat je er een community vindt rond de dingen waarvan je dacht dat ze alleen jou interesseerden. Ik kijk zelf graag naar video's over armworstelen en boldering: daarvoor kun je nergens anders terecht. Een paar weken geleden zat ik naar AntsCanada te kijken, een kanaal met vier miljoen abonnees van iemand die een huis in de Filipijnen heeft gebouwd waar hij tussen verschillende mierenkolonies leeft. Elke dag vertelt hij verhalen over wie er met wie aan het vechten is - hij brengt het als een oorlogsverhaal. Het is niet helemaal mijn ding, maar ik vind het wel mooi dat het kan bestaan. Het technologiemagazine Wired had een jaar geleden een stuk over de stijgende populariteit van Farming YouTube: meer en meer Amerikaanse landbouwers beginnen als lucratief nevenproject te youtuben. Bauwens: Die farmingvideo's zijn aan het opkomen, ja. Maar nog populairder zijn de homesteaders. Dat zijn youtubers die thuis een varken, twee schapen en wat kippen hebben rondlopen en zelf hun pompoenen kweken en honing maken. Mensen die leven van het land en van de YouTube-inkomsten van wat ze filmen. Zeker sinds corona zit alles wat met zelfvoorzienendheid te maken heeft in de lift. Je ziet dat ook terug op YouTube. Ik ben net qua subscribers voorbijgestoken door White House on the Hill, een Amerikaans boerderijkanaal met goudfazanten, mandarijneendjes en spelende kinderen. Gold Shaw Farm is er ook zo een: een Amerikaan met eenden, ganzen, kippen en een notenboomgaard. Heel goede verteller vooral: eigenlijk is dat gewoon een mens met eenden in zijn hof, maar hij weet het te verpakken. Is dat ook de richting die jij uit wil? Bauwens: Nee. Dat soort video's zie ik mezelf niet maken. Je hebt er een zekere vlotheid en enthousiasme voor nodig. Ik vrees dat ik van nature eerder rustig en down-to-earth ben. In het middelbaar heb ik eens een vol jaar niks gezegd tegen mijn klasgenoten omdat ze te veel gelachen hadden met mijn hobby's. Dat zegt iets. (lacht) Ik zie mezelf meer als een kippenfokker dan als een homesteader. Het gaat me niet om de spelende kindjes en de schattige kuikens, maar om de kippen zelf. Ik ben bijvoorbeeld al acht jaar bezig om een Anconakriel rood-wit gepareld te kweken. Een nieuwe kleur, want Ancona's bestaan tot nu toe alleen zwart-wit gepareld en blauw-wit gepareld. Als je dan kijkt naar de kippen van die homesteaders: dat zijn toch eerder soepkippen. Het pure youtuben interesseert me ook minder. De video's die het best werken zijn die met kuikentjes of de morning rushes, waarin alle kippen naar het eten komen lopen, maar daar vind ik zelf weinig aan. Big clean up of the cages from the chicks is eigenlijk ook niet meteen een video waar ik trots op ben. Ik hou meer van video's die dingen uitleggen of waarin je bijzondere kippen te zien krijgt, maar daar is dan weer minder publiek voor. Ik ben de niche van de niche, vrees ik. Ondertussen ben je geen voltijds youtuber meer, zag ik. Bauwens: Corona heeft mijn inkomsten gedecimeerd. Na de eerste lockdown, toen de advertentiebudgetten van de bedrijven omlaag doken, verdiende ik nog 300 of 400 euro per maand. Zelfs in december, toch een topmaand in de YouTube-wereld, ging het niet omhoog. Viraal gaan kan een Win for Life zijn, maar het kan ook even bruusk weer gedaan zijn. Bauwens: Ook dat is YouTube, ja. Het blijft een onzeker bestaan, waarin je afhangt van dat algoritme. De meeste youtubers kunnen dat opvangen met merchandise of grote gesponsorde campagnes, maar in de kippenbranche is dat moeilijker. Ik kan niet zomaar kippen verkopen en naar India verschepen. En nu? Bauwens: Ik ben werk aan het zoeken. Echt werk. (lacht) YouTube blijf ik verder doen, maar in bijberoep. Ik heb nog altijd een kleine twee miljoen views per maand, wat zeker niet slecht is. Met Zakboek voor de kippenhouder heb ik mijn eerste boek over kippen kunnen schrijven. Dat is nog altijd wat ik het liefst doe: uitleg geven over kippen. Stoppen doe ik zeker niet. Ik ben nogal groot van gestalte: als ik om me heen kijk op shows of in de clubs, zie ik alleen maar grijze hoofden. De vergrijzing is een groot probleem in de kippenbranche. Dat vind ik ook mooi aan mijn kanaal: dat het laat zien dat er een toekomst is voor onze hobby. Anders weet straks niemand nog wat een Anconakriel is.