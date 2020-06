De Warmste Week 2020, een solidariteitsactie van alle VRT-merken, draait dit jaar niet om geld inzamelen voor goede doelen, maar om het helpen van mensen die hulp nodig hebben.

'Niet je geld telt, maar je persoonlijke inzet', zo kondigt de openbare omroep woensdag aan. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben, wil de VRT het vuur van de solidariteit van tijdens de coronacrisis in Vlaanderen brandend houden.

Mensen kunnen vanaf september tot en met december een project opzetten om anderen te helpen. Dat kunnen ze alleen doen, of samen met een vzw, de buurt, collega's of vrienden. Ideeën voor projecten kunnen nu al kenbaar gemaakt worden via dewarmsteweek.be. Vanaf september kan iedereen projecten via de website registreren, organiseren en een oproep doen om ze mee te helpen realiseren.

De Warmste Week krijgt opnieuw zijn finale op radio, tv en online in de week voor kerst, van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december 2020. (Belga)

'Niet je geld telt, maar je persoonlijke inzet', zo kondigt de openbare omroep woensdag aan. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben, wil de VRT het vuur van de solidariteit van tijdens de coronacrisis in Vlaanderen brandend houden. Mensen kunnen vanaf september tot en met december een project opzetten om anderen te helpen. Dat kunnen ze alleen doen, of samen met een vzw, de buurt, collega's of vrienden. Ideeën voor projecten kunnen nu al kenbaar gemaakt worden via dewarmsteweek.be. Vanaf september kan iedereen projecten via de website registreren, organiseren en een oproep doen om ze mee te helpen realiseren. De Warmste Week krijgt opnieuw zijn finale op radio, tv en online in de week voor kerst, van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december 2020. (Belga)