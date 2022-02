Couleur Café heeft een nieuwe headliner beet voor de openingsdag: de Brusselse rapper Zwangere Guy mag de weide komen platspelen tijdens een thuismatch.

Het Brusselse festival in het Ossegempark kondigt daarnaast nog zes nieuwe namen aan. Couleur Café gaat door van vrijdag 24 tot zondag 26 juli 2022.

Naast Zwangere Guy kondigt het Brusselse wereldfestival nog enkele sfeervolle namen aan. De reggaelegende Tarrus Riley en het onweerstaanbare Nederlandse feestcollectief Jungle By Night treden aan op de openingsdag. De eerder aangekondigde Shaggy krijgt op zaterdag het gezelschap van leading rap lady IAMDDB en de Nigeriaanse popster Omah Lay. Nigeria boven, want op zondag komt ook singer-songwriter Mr Eazi langs. Tot slot is er nog talent uit eigen streek op de slotdag met de Molenbeeks-Marokkaanse YouTube-sensatie TiiwTiiw.

Tickets zijn te verkrijgen via de website van het Brusselse wereldfestival www.couleurcafe.be. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan zijn of haar ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023. De organisatie geeft al mee dat de camping stilaan vol loopt, want drie vierde van de tickets zijn al de deur uit.

Het Brusselse festival in het Ossegempark kondigt daarnaast nog zes nieuwe namen aan. Couleur Café gaat door van vrijdag 24 tot zondag 26 juli 2022.Naast Zwangere Guy kondigt het Brusselse wereldfestival nog enkele sfeervolle namen aan. De reggaelegende Tarrus Riley en het onweerstaanbare Nederlandse feestcollectief Jungle By Night treden aan op de openingsdag. De eerder aangekondigde Shaggy krijgt op zaterdag het gezelschap van leading rap lady IAMDDB en de Nigeriaanse popster Omah Lay. Nigeria boven, want op zondag komt ook singer-songwriter Mr Eazi langs. Tot slot is er nog talent uit eigen streek op de slotdag met de Molenbeeks-Marokkaanse YouTube-sensatie TiiwTiiw. Tickets zijn te verkrijgen via de website van het Brusselse wereldfestival www.couleurcafe.be. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan zijn of haar ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023. De organisatie geeft al mee dat de camping stilaan vol loopt, want drie vierde van de tickets zijn al de deur uit.