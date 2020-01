Net als vorig jaar geeft Dour enkele artiesten de kans om hun eigen podium te cureren. Dit jaar viel de keuze op Zwangere Guy, Carl Cox, AZF en Africa Express.

Vorig jaar experimenteerde Dour voor het eerst met bekende programmatoren en kregen Amelie Lens, Roméo Elvis, Salut C'est Cool en Bonobo de kans om een deel van de line-up samen te stellen. Een experiment dat het Waalse festival moet zijn bevallen, want dit jaar zijn er opnieuw vier curatoren , elk vanuit een andere scene.

Zo zullen hiphoppers wellicht hun hart ophalen bij het podium dat Zwangere Guy zal samenstellen. De Brusselse hiphopper heeft banden met zowat alle rappers in België en werkte in het verleden samen met Blu Samu, Miss Angel, Darrell Cole, Skeer & Boos, Roméo Elvis en Le 77. Ook technolegende Carl Cox zal kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk, dat hij uitbouwde met onder meer zijn eigen label Intec. Voor technofans is er nóg een interessante curator: AZF. De Française staat dit jaar al voor het vierde jaar op rij op Dour met snoeiharde, naar industrial neigende beats. Tot slot mag ook Africa Express een podium cureren. Het collectief van Damon Albarn verenigt westerse en Afrikaanse artiesten en bracht in wisselende samenstellingen al zes albums uit.

Dour vindt plaats van 15 tot en met 19 juli. Alle info vindt u hier.

