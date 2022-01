De Ierse zangeres Sinéad O'Connor rouwt om haar zeventienjarige zoon Shane. Dat heeft het Britse persbureau Press Association zaterdag vanuit de omgeving van de 55-jarige zangeres gemeld.

De Ierse politie bevestigde dat in de stad Wicklow, ten zuiden van Dublin, stoffelijk overschot was gevonden nadat haar zoon donderdag uit een ziekenhuis was verdwenen.

In een emotionele post op sociale media schreef ze: 'Mijn mooie zoon, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, het licht van mijn leven, heeft vandaag besloten zijn aardse strijd te beëindigen en is nu bij God. Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn schat. Ik houd zo veel van je. Heb alsjeblieft vrede.'

Sinéad O'Connor tekende voor de wereldhit 'Nothing Compares 2 U' in de jaren 90.

