De 36 concerten, de twee comedy nights en de ene live TV show die Live Nation van 2 tot en met 26 juli coronaproof organiseerden op de festivalweide van Rock Werchter voor telkens maximaal 400 aanwezigen, kregen in totaal 15.000 bezoekers over de vloer.

De opbrengsten van de Rock Werchter merchandise verkoop en zomerbar worden overgemaakt aan LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de Belgische livemuzieksector.De organisator blikt in een mededeling tevreden terug op het evenement. 'De zomerbar bood ook even perspectief voor de optredende artiesten en hun crew, voor productionele medewerkers, voor geluid/licht/video techniekers, voor boekingsagenten, voor cateraars, voor event security. Over de hele periode konden ook 37 lokale verenigingen en hun ongeveer 1.300 medewerkers aan de slag', aldus de organisatoren. Het succes moet echter wel gerelativeerd worden. 'Tot nu toe konden in openlucht events plaatsvinden tot 400 personen en dit onder heel strikte voorwaarden. De zomerbar was goed voor even maar is geen rendabel model. Enkel met de hulp van sponsors en suppliers, met de steun van de gemeenten, dankzij de inzet van zovele medewerkers kon dit gerealiseerd worden', aldus de organisatoren, die nu al vooruitkijken naar de volgende editie van Rock Werchter die van 1 tot 4 juli 2021 plaatsvindt.