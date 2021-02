Bij het ter perse gaan was Drivers License van Olivia Rodrigo op Spotify al 33 dagen op rij de meest gestreamde song ter wereld. Dat is een straffe statistiek voor een tiener die uit het niets lijkt te komen. De dissectie van een succesverhaal.

Drivers License is Olivia Rodrigo's allereerste release onder haar eigen naam, maar vergis u niet: de 17-jarige Californische (ze wordt 18 op 20 februari) is geen onervaren snotneus. Dankzij grote rollen in Disneyreeksen Bizaardvark en High School Musical: The Musical: The Series (later gestileerd als HSM:TM:TS) is ze het type tiener dat in tijden van Joepie-posters miljoenen slaapkamermuren zou hebben gesierd. Met 6,2 miljoen volgers op Instagram en 5,1 miljoen aanhangers op TikTok beschikt America's next pop star nu al over een immense spionkop.

...

Drivers License is Olivia Rodrigo's allereerste release onder haar eigen naam, maar vergis u niet: de 17-jarige Californische (ze wordt 18 op 20 februari) is geen onervaren snotneus. Dankzij grote rollen in Disneyreeksen Bizaardvark en High School Musical: The Musical: The Series (later gestileerd als HSM:TM:TS) is ze het type tiener dat in tijden van Joepie-posters miljoenen slaapkamermuren zou hebben gesierd. Met 6,2 miljoen volgers op Instagram en 5,1 miljoen aanhangers op TikTok beschikt America's next pop star nu al over een immense spionkop. Om maar te zeggen dat Olivia Rodrigo een autostradelengte voorsprong heeft op andere beginnende popartiesten. Het verklaart minstens voor een stuk dat haar debuutsingle meteen een, aldus Billboard, 'ongeëvenaard streamingsucces' werd. Na een schamele maand zit Drivers License aan 105 miljoen plays op YouTube en 320 miljoen Spotify-streams. Tieners maken nu eenmaal graag (en veel) tamtam. De voornaamste reden waarom Drivers License als een lopend vuurtje rondgaat, valt terug te brengen tot de laatste zin van de eerste strofe: 'Today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around.' Stel u daarbij een net niet perfect afgestemde Steinway voor, en u zit pal in een treurige scène van Gossip Girl. De rijinstructeur die in de songtekst ter sprake komt, zo bericht Buzzfeed, zou Joshua Bassett zijn, haar co-ster in HSM:TH:TS. Olivia Rodrigo houdt daarover voorlopig de lippen stijf op elkaar, maar verschillende passages uit Drivers License wijzen op een op de klippen gelopen romance tussen Rodrigo en Bassett. 'You're probably with that blonde girl', klinkt het, terwijl 'blonde' in een demoversie nog 'brunette' was. Een fan merkte de wijziging op nadat Joshua Bassett meermaals gespot was met zangeres Sabrina Carpenter. 'She's so much older than me, she's everything I'm insecure about', zingt Rodrigo in dezelfde strofe. U raadt het nooit: Carpenter is blond én ouder dan haar. Joshua Bassett bracht vorig jaar de song Anyone Else uit, waarover hij aan Buzzfeed vertelde dat hij tijdens de opnames van HSM:TM:TS verliefd was geworden op een tegenspeelster die op dat moment in een relatie zat. Voor de slechte verstaander: Olivia Rodrigo dus. 'Guess you didn't mean what you wrote in that song about me', blaast die laatste nu in Drivers License. Een laatste - en misschien wel de beste - fantheorie die de ronde doet. Rodrigo heeft het in Drivers License over de witte auto van haar ex. Op sociale media deden screenshots de ronde waarin Bassett een doos uit een witte auto haalt. Wat is het internet een mooie plek. Het is 2021, wat betekent dat een pophit te herleiden moet zijn tot een fragment van enkele seconden. Op de releasedag ging al meteen een TikTok viraal waarop @spoiledmel een strofe van Drivers License meelipt, tranen met tuiten huilend, alvorens op haar bed neer te ploffen. Een hit moet dezer dagen ook fotogeniek zijn. Al wat op TikTok werkt, krijgt een boost op Spotify en YouTube. Kijk maar naar Wellerman, het zeemanslied van de Britse postbode Nathan Evans. Door de kiddo's opgepikt op TikTok, en intussen heeft Evans een platendeal op zak. Maar het werkt dus ook als je al bekend bent. Dan wordt je bereik gewoon nóg groter. Drivers License is catchy, bevat drama en is extreem shareable. Er zijn meer dan 2 miljoen tiktoks met het nummer gemaakt. De hashtag #oliviarodrigo is er 1,7 miljard keer bekeken. Olivia Rodrigo heeft het prototype van een viral hit gemaakt. Het nummer is ook een tearjerker in de traditie van Taylor Swift, die het viseren van ex-lieven in popsongs tot een kunstvorm heeft verheven. Drivers License is een klassieke pianoballad, met een beukend ritme aan het eind - een klassieke truc die in de Benelux vooral wordt toegepast door Dotan, de Nederlandse prins van de supermarktfolk. Olivia Rodrigo heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door de Amerikaanse singer-songwriter Gracie Abrams, wier I Miss You, I'm Sorry zowat de blauwdruk van haar debuutsingle is. Drivers License valt intussen in goede aarde bij zowel mensen met een bedenkelijke smaak als meerwaardezoekers. Rodrigo werkte voor de single samen met Dan Nigro, frontman van wijlen indierockband As Tall As Lions. Nigro factureerde in het verleden aan klinkende namen als Kylie Minogue, Carly Rae Jepsen en Sky Ferreira. Ook Caroline Polachek deed voor haar fantastische plaat Pang beroep op zijn schrijf- en productiekunsten. Nigro kan als geen ander koorddansen tussen commercie en experiment. Bij hem zijn Olivia Rodrigo's songs in goede handen.