Yseult kon haar tweede plaats in de Franse versie van Idool niet verzilveren, belandde in een zwart gat maar maakt nu, vanuit Brussel en met steun van Angèle, een doorstart om Stromae tegen te zeggen. 'Op een dag haal ik een gouden plaat. Dat weet ik zeker.'

Die vergelijking met Stromae lijkt overdreven, maar houdt wel degelijk steek. Met haar recente singles Noir en Corps doet Yseult Onguenet (25) wat Paul Van Haver met Formidable deed: verstommen, slaan, zalven. En net als Stromae haalt ze haar voldoening niet alleen uit muziek maken. Yseult doet álles zelf: clips regisseren, prachtige platenhoezen maken, marketingstrategieën uitdenken. Ze heeft ook een eigen platenlabel opgericht, met oud-tennisser Yannick Noah in de studio gezeten en songs geschreven voor M. Pokora en Jenifer, twee van Frankrijks grootste popsterren. Volgende maand staat de Parisienne, die tegenwoordig in Brussel woont, op de nieuwe plaat van Zwangere Guy, ze was al te horen aan de zijde van Claire Laffut, Angèle heeft haar voor een volledige tournee als voorprogramma meegevraagd en ze is de manager van de beloftevolle Belgische rapster Blu Samu.

...