Marie Frederiksson, zangeres van de Zweedse rockgroep Roxette, is maandag op 61-jarige leeftijd overleden. Dit hebben Zweedse media op gezag van haar familie dinsdag gemeld.

Frederiksson richtte in 1986 met zanger/gitarist Per Gessle de groep Roxette op. Die scoorde onder meer met nummers als It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart and The Look. Wat minder geweten is, is dat Frederiksson voor Roxette al een hele carrière uitbouwde, zowel solo als in andere bands zoals de punkgroep Strul. Ook tijdens haar periode met Roxette bleef Frederiksson eigen platen maken.

In 2002 kreeg Frederiksson te horen dat ze een hersentumor had. Ze onderging zware chemotherapie en bestralingen. Lange tijd kon ze zingen noch praten en tot het einde van haar leven zou ze met de gevolgen van die behandeling worstelen. Ze kon nog terugkeren met Roxette en meerdere albums opnemen, maar drie jaar geleden stopte ze met toeren en muziek maken om haar gezondheid te sparen.

De zangeres wordt in intieme kring begraven. Zij laat een man en twee kinderen na. 'Bedankt om mijn zwart-witte songs met de mooiste kleuren de beschilderen. De dingen gaan nooit meer zijn zoals ze waren', zo reageerde Gessle.