Negen jaar geleden uploadde een piepjonge Conan Gray een kort introductiefilmpje met de titel Let Me Introduce Myself op zijn YouTube-kanaal, dat hij net had aangemaakt om 'random vlogs en zo' te delen. De banale video is intussen bijna drie miljoen keer bekeken, maar dat heeft vooral te maken met wat er de laatste jaren is gebeurd. Na talloze vlogs, hauls en covers van Lorde, Lana Del Rey en Troye Sivan heeft Gray zijn YouTube-carrière namelijk ingeruild voor een popsterrenbestaan. In 2017 dropte hij op eigen houtje zijn debuutsingle Idle Town. Een jaar later tekende hij al een contract bij Republic Records, bracht hij de ep Sunset Season uit, stond hij in het voorprogramma van Girl in Red en begon hij aan zijn eigen headlinetour. Nog eens twee jaar later verscheen zijn succesvolle langspeler Kid Krow. Gray staat dus al een tijdje te popelen om een coup op de hitlijsten te plegen met zijn melodramatische popbangers vol suburbiaanse melancholie en coming-of-agesymboliek. Hij heeft nu al meer maandelijkse Spotify-luisteraars dan Lorde, is besties met Olivia Rodrigo, krijgt complimenten van Elton John en Taylor Swift en dook de studio in met producer Dan Nigro, die eerder samenwerkte met Kylie Minogue, Carly Rae Jepsen, Olivia Rodrigo en Caroline Polachek. Hier bij ons is Gray misschien nog geen superster, maar dat zou snel kunnen keren: er staat een vers album en een passage in de AB voor de deur en singles als Jigsaw en Telepath smeken om te worden meegekweeld door een horde tieners. Een willekeurige quote: 'Ik ben een psychotische nerd. Ik móét schrijven, of ik het nu wil of niet. Het geeft me de kans om te spreken zonder geluid te maken.' In concert: op 22/5 in AB, Brussel