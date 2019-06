Willy Sommers: 'Ineens ben ik weer superpopulair bij jongeren, en het is niet om te lachen'

Als je leven verfilmd zou worden, welke scènes moeten er dan zeker in? Deze zomer schrijven zeven artiesten het scenario van hun leven. Sinds Pukkelpop vorige zomer beleeft Willy Sommers een tweede jeugd. Tot in de slaapkamer van Daan Stuyven toe. Kennelijk is hij tieneridool voor het leven. 'Tussen mijn ruitenwissers staken elke dag brieven met hartjes en telefoonnummers. Het was niet meer te doen.'

'Solo? In het Nederlands? Ik zag dat eigenlijk niet goed zitten.' © Jef Boes

Scène 1. Het café. 'Ik zit op een barkruk aan de toog van het café van mijn grootouders. 'In Gaasbeek' heet dat, aan het Zuidstation in Brussel. Op de toog staat een rij volle bierglazen, klaar voor de pendelaars uit het Pajottenland die zo meteen zullen toekomen en snel snel hun pint leegdrinken. Het is zeven uur 's ochtends, een nieuwe werkdag komt op gang. In de hoek van het café staat een jukebox. Af en toe krijg ik van mijn grootvader een centje om een plaatje te spelen, telkens een zalig gevoel.'

...

