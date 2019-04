Indi Mouart is negentien, heeft leren fotograferen dankzij YouTube en is aardig op weg om op Instagram de popculturele iconen van een generatie vast te leggen. Zijn generatie.

Billie Eilish in een innige omhelzing met haar mama, de Eiffeltoren op de achtergrond. Lil Peep die zich achter zijn kraag verschuilt, enkele weken voor hij aan een overdosis zou sterven. Doomrapper Ghostemane die ergens in een backstage uit een tas van K3 drinkt. Snapshots van Asap Rocky, Frank Ocean, Chris Brown, Matt Ox, Bhad Bhabie. Tekashi 6ix9ine die in een backstage met een knuffel van Hello Kitty poseert, een foto die iets wranger oogt nu de rapper in de cel zit en 47 jaar riskeert voor samenzwering tot moord en gewapende overvallen. Nog meer beelden van Billie Eilish.

...