De Limburgse groep Whispering Sons is de ambassadeur van Record Store Day België 2022, de jaarlijkse hoogmis voor platenliefhebbers en muziekfanaten en de feestdag van de onafhankelijke platenwinkels. Dat meldt organisator Belgian Entertainment Association (BEA) donderdag.

Record Store Day vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 april. BEA Music bundelt dit jaar opnieuw de krachten van de labels en de platenwinkels om het evenement in België te ondersteunen.

De Limburgse post-punkgroep Whispering Sons is ambassadeur van Record Store Day België en gaat het evenement mee promoten. Het zestal brengt speciaal voor de gelegenheid een limited edition single op vinyl uit. 'De wondere wereld van vinyl is eindeloos. Record Store Day is dan ook een mooi initiatief om meer mensen te laten kennismaken met hun lokale platenzaken en de focus te verleggen van digitaal muziek luisteren naar fysieke releases', benadrukt de Limburgse groep.

Op zaterdag 23 april is de exclusieve single van Whispering Sons beschikbaar in een gelimiteerde oplage van 1.000 stuks. De single bestaat uit twee live tracks opgenomen op Werchter Parklife 2021. De eerste klanten die dan een aankoop doen in één van de deelnemende platenzaken, krijgen gratis de single op vinyl mee naar huis. De single wordt niet verkocht.

