Zinger zou wel eens de meest geëngageerde band van het land kunnen zijn. Met lokale Facebook-groepen proberen frontman Pieter Deknudt en de zijnen eigenhandig positief nieuws te verspreiden. 'Punkers schopten in de jaren zeventig boos tegen de schenen. Nu is het zodanig bon ton geworden om een asshole te zijn op sociale media dat we net iets opbouwends wilden doen.'

'Kill them with kindness' is het mantra van Idles op hun laatste langspeler Ultra Mono. Dat hebben ze bij Zinger goed begrepen. Al van bij het begin gaat voor de West-Vlaamse brasspopband, die in 2015 De Nieuwe Lichting won, muziek gepaard met engagement. De eerste single Grace droeg Zinger op aan een overleden vriend. In de nasleep van het verlies stampte de band Reveil uit de grond, een project dat op Allerheiligen muziek en verhalen naar Vlaamse kerkhoven haalt. Vorig jaar kreeg Reveil een virtueel luik: onder de noemer 'Boodschap aan de Overkant' projecteerde Reveil berichten aan overleden dierbaren op openbare plaatsen in Kortrijk. In maart komen ook andere gemeentes aan de beurt. En dan is er nog het Goed Nieuws-project, dat de wereld werd ingestuurd met de single Out of Time. Zinger maakte onder de krantennaam The Daily Zinger voor élke Vlaamse gemeente een Goed Nieuws-groep op Facebook en wil die nu leven inblazen met lokale Goed Nieuws-moderatoren. Dat zou wel eens kunnen lukken: Reveil begon heel lokaal, maar wordt ondertussen in 1 op 3 gemeentes in Vlaanderen georganiseerd.

Maken jullie ook muziek zónder er een maatschappelijk project aan te koppelen?

Pieter Deknudt: (Lacht) Het is een eeuwige tweestrijd: we twijfelen tussen muziek schrijven en een impact proberen te hebben. Reveil werd zo intensief dat onze band zelf in het gedrang kwam. In honderd gemeentes organiseren we op Allerheiligen concerten. Dat zijn meer shows dan Rock Werchter, hé.

Met jullie nieuwste single Out of Time proberen jullie dan weer tegengas te geven aan polarisering.

Deknudt: Het nieuws wordt steeds grimmiger. Negatieve berichten en comments krijgen meer weerklank op sociale media dan positief nieuws. Punkers schopten in de jaren zeventig boos tegen de schenen van het politiek correcte establishment. Nu is het zodanig bon ton geworden om een asshole te zijn op sociale media dat we net iets opbouwends wilden doen. Kill them with kindness. Met die Facebookgroepen hopen we mensen te verbinden door goed nieuws te verspreiden. En dan heb ik het niet over of er ergens een giraf is geboren, maar over écht goed nieuws. Een jaar geleden hebben we een eerste groep opgericht voor mijn geboortedorp Deerlijk. Om te kijken of er überhaupt behoefte is aan meer goed nieuws. En dat bleek zo te zijn: na een week had de groep al duizend leden. Het is een langetermijnproject: ondertussen zijn een dertigtal groepen met een moderator opgestart.

Wat posten mensen zoal?

Deknudt: We proberen de berichten heel lokaal te houden. Het Goed Nieuws-project gaat vooral over engagement, over mensen die iets doen aan problemen in plaats van met de vinger naar elkaar te wijzen. In Deerlijk heeft een groep vrijwilligers afgesproken om de kinderen die er naar school gaan te voet tot aan de schoolpoort te begeleiden. Het verkeersprobleem in de lokale ochtend- en avondspits is zo helemaal opgelost, en ook enkele gevaarlijke verkeerspunten zijn dankzij heel wat lobbywerk veilig gemaakt. Dat is ook nieuwswaardig, maar wordt niet opgepikt door de mainstreammedia. En dat is jammer: positiviteit zou een verschil kunnen maken, zeker nu de pandemie een grote impact heeft op onze mentale gezondheid. De zelfdodingscijfers stijgen. Veel mensen doen hun best niet meer, omdat ze eenzaam zijn en niet veel meer hebben om naar uit te kijken. '"It's better to burn out than to fade away", schreef Kurt Cobain in zijn afscheidsbrief, naar een nummer van Neil Young. Ik heb het gevoel dat veel mensen aan het uitdoven zijn.

Had je daar niet óók een nummer over gemaakt?

Deknudt: Natuurlijk (lacht), Kzit ermee. Het Lokaal Gezondheidsoverleg vroeg ons om een nummer te schrijven voor een campagne die de drempel naar psychologische hulp voor jongeren probeert te verlagen. Kzit ermee wordt zo een beetje de opvolger van de Oe ist-campagne van Brihang en Kamagurka.

