Na een negatief advies van de federale politie wordt Werchter Boutique pop-up afgelast, zo meldt de organisatie in een persbericht. Billie Eilish, die als headliner aangekondigd was voor 19 juli, verkast naar het Sportpaleis.

De federale politie is op 19 juli al actief op Tomorrowland en Dour en kan bijgevolg 'de veiligheid van een extra openluchtevenement op datzelfde moment niet garanderen', luidt de uitleg. Het festival naar een andere datum verplaatsen, was volgens de organisatie niet mogelijk. Geen eerste editie van Werchter Boutique pop-up, dus.

En dus ook geen Billie Eilish? Toch wel. Hét tienerfenomeen van 2019 'wil haar fans niet teleurstellen' en komt daarom alsnog naar ons land. Ze zal op 19 juli, dezelfde dag als haar geplande Werchteroptreden, aantreden in het Sportpaleis, met in het voorprogramma haar broer Finneas.

De ticketverkoop van Billie Eilish' Sportpaleisconcert gaat van start op zaterdag 7 december om 10 uur via proximusgoformusic.be of teleticketservice.com. Zij die al kaartjes voor haar passage op Werchter Boutique pop-up gekocht hadden, zullen per e-mail een persoonlijke code ontvangen waarmee ze toegang krijgen tot een pre-sale op vrijdag 6 december om 10u. De tickets van Werchter Boutique pop-up laten terugbetalen, is eveneens mogelijk.