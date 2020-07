De organisatoren van We Can Dance openen vanaf vrijdag 17 juli een beachbar in Zeebrugge. De bar komt er als alternatief voor het jaarlijkse dancefestival dat geschrapt werd wegens het coronavirus.

Het electronic beach festival We Can Dance wordt deze zomer omgetoverd tot een strandbar. Daarnaast organiseert de lokale vzw Basics! een Urban Beach zone op het strand: een initiatieterrein voor skateboard, freerunning, spikeball en andere urban sports. Daar kunnen jongeren in bubbels van maximaal 50 personen gratis sporten. Urban beach is elke dag open van 10.30 tot 18 uur.

Strandbedden op 1,5 meter afstand zijn te reserveren via www.wecandance.be. Bekende Belgische dj's zullen er zorgen voor muziek. De bar zal ingekleed worden in het oorspronkelijke thema van het festival: 'Glitter Beach camp'. Zowel de beachbar als het sportterrein zijn geopend van 17 juli tot 31 augustus. (Belga)

