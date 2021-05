Waterloo van ABBA is in de Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2 verkozen tot het beste nummer van het Eurovisiesongfestival ooit. Inwoners van veertien landen selecteerden de beste nummers uit de finales van het liedjesfestijn.

Ook de tweede en derde plek gaan naar Zweden. Dat zijn respectievelijk Loreen met 'Euphoria' en 'Heroes' van Måns Zelmerlöw. De hoogst genoteerde Nederlandse artiest is Duncan Laurence met 'Arcade', die staat op de vijfde positie.

Ook 'Fairytale' van Alexander Rybak, 'Soldi' van Mahmood, 'Satellite' van Lena, 'Rise Like A Phoenix' van Conchita Wurst, 'Hold Me Now' van Johnny Logan en 'Hard Rock Hallelujah' van Lordi kregen een plek in de top 10.

Sandra Kim, die het songfestival in 1986 won met 'J'aime la vie', staat op de 37ste plaats, Loïc Nottet en Blanche nemen met 'Rythm inside' (2015) en 'City Lights' (2017) de 39ste en 40ste plaats in. NPO Radio 2 zendt de lijst volgende week zaterdag uit, op de finaledag van het Eurovisie Songfestival 2021.

