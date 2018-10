'Wat we ook doen, het moet subtiel zijn': beluister in première de nieuwe single van Mauger

Overdag is hij een marketeer die stiekem tekstideetjes noteert in een boekje, 's avonds is hij troubador: er zijn minder poëtische superheldenverhalen denkbaar dan dat van Mauger Mortier. De West-Vlaming timmert al enkele jaren aan de weg met uitgeklede liedjes, die zich vooral niet willen opdringen aan uw trommelvlies.

'Oorspronkelijk trad ik alleen op, maar dat werkte niet zo goed. Op een bepaald moment zat ik in de knoop met mezelf, zowel professioneel als persoonlijk, en trok ik naar Costa Rica, waarm mijn schoonbroer Jeff Claeys een studio heeft.' Voor mensen met een goed geheugen voor Belpopverhalen: dat is dezelfde Jeff Claeys die twee jaar geleden Tim Vanhamel ontving in zijn studio, wat uiteindelijk uitmondde in de comebackplaat van Millionaire. 'Tim was daar juist weg toen ik er aankwam, de studio was gebruiksklaar. Ik heb ter plekke een tekst geschreven en hem opgenomen', lacht Mortier.

Eens terug in heimat Oostende ging het snel. 'Gitarist-toetsenist Jan Duthoy ken ik al lang. Op Theater Aan Zee geraakte ik in gesprek met bassist Matthias Debusschere. Jan nam ook nog drummer Jakob Nachtergaele, nadat ze allebei uit Absynthe Minded waren gestapt. Ineens was het plaatje compleet.'

Eén snaar

Mauger is sindsdien niet langer alleen een zanger, maar ook een groep. Een band die het bovendien goed doet in West- en Oost-Vlaanderen, met optredens op de Gentse Feesten, Leffingeleuren en in de Kortrijkse concertzaal De Kreun. Nu hebben Mortier en co een single klaar: I'm Always Fine, het nummer dat Mortier in Costa Rica heeft opgenomen. Wie ernaar luistert, weet meteen waar het voor dit kwartet om gaat: de song, en zo weinig mogelijk anders.

'Van sommige bands vind ik dat ze te veel focussen op de sound tot op een punt dat die niet meer ten dienste staat van het nummer', zegt Mortier. 'Ons zal je niet snel de freak zien uithangen met pedalen of effecten. We gaan de liedjes nu ook niet uitkleden tot we op één snaar spelen (lacht), maar wat we doen, moet subtiel zijn.'

Volgend jaar volgt debuutplaat Sunday Competition op Mayway Records, het label dat onderdak biedt aan ander ambitieus jong geweld als Mooneye en Sun Gods, maar ook verantwoordelijk is voor de comeback van cultband Ugly Papas en de Belgian Nuggets-compilaties.

Wat we verder nog moeten weten over single I'm Always Fine? 'Mijn vriendin zingt mee', zegt Mortier trots. 'We voelden dat we nog een vrouwenstem nodig hadden, waarop zij, die daarvoor nooit gezongen heeft, het wel eens wilde proberen. Superschoon, echt, maar ze is te verlegen om het nummer live mee te brengen.'