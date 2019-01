'Warm', 'vloeibaar' en 'sensueel': wat u van de nieuwe Solange mag verwachten

Ruim twee jaar na haar bejubelde A Seat at the Table - in 2016 onze plaat van het jaar - lijkt Solange Knowles eindelijk een opvolger klaar te hebben. 'De release is nakend, deze herfst, allicht binnenkort', schreef The New York Times half oktober bij een portret van de zangeres. Het is ondertussen al winter, maar bij het ter perse gaan was er nog steeds geen nieuws.

Dat er wat aan zit te komen was al eerder, in maart, duidelijk. Toen verklapte Knowles dat ze met Steve Lacy van The Internet had samengewerkt en dat ze aan nieuwe songs werkte op locaties als Laurel Canyon, Topanga Canyon en Jamaica. Joni Mitchell achterna, zoals ze zelf schrijft in een artikel voor het Britse magazine Dazed: 'Eerst door haar woorden, dan door haar waarheid, dan door haar melodieën en hoe ik in ze dans en verdrink. Dan door haar jazz, door akkoorden die in elkaar glijden zonder ooit hun schaduwen te tonen.'

Delen De krekels en hanen zijn hier zo luid dat het doorsijpelt in de opnames.

Dat er veel jazz in de kern van de songs zit, vertelde Solange nog aan The New York Times, 'maar met elektronische en hiphopdrums en -bassen, because I want it to bang and make your trunk rattle'. De plaat zal 'warm' zijn, 'vloeibaar' en sensueler dan de vorige. Die deelde ze overigens pas vier dagen voor de release met haar platenfirma. Mogelijk gaat ze net als haar zus Beyoncé voor de verrassing en ligt het nieuwe album er voordat u het weet.

In de voorbije twee jaar was Solange voornamelijk actief in musea en galeries, zoals het Londense Tate, het Guggenheim in New York, en de Chinati Foundation in Marfa, Texas, waar ze zich uitleefde in videokunst, architectuur en performanceart. Tussendoor regisseerde ze een videoclip voor SZA, dook ze op Coachella op aan de zijde van Beyoncé, trad ze voor de Obama's op in het Witte Huis, stal ze de show op menig rode loper, worstelde ze met Twitter en werd ze in februari 2018 door de Harvard Foundation uitgeroepen tot artiest van het jaar. Die stichting prees haar omdat ze op publieke fora voor 'gerechtigheid en eerlijke representatie' pleit en 'constructieve en emanciperende boodschappen' promoot. Het recentste nieuwtje: de aankondiging van een samenwerking met meubelgigant Ikea voor een collectie 'multifunctionele, architecturale designobjecten'.

Maar muziek uitbrengen, dat was er al die tijd niet van gekomen. Eén ding weten we al zeker over dat langverwachte nieuwe album: dat er beestjes op zullen staan. 'De krekels en hanen zijn hier zo luid dat het doorsijpelt in de opnames', schreef ze over Jamaica in Dazed. 'Ze willen gehoord worden, dus houd ik ze prominent in de mix.' Wij beginnen alvast te kraaien.