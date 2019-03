Waarom Vendredi sur Mer een van de grote beloftes in de Franse pop is

Vendredi sur Mer blijkt een frisse Zwitserse wind in de Franse pop. Zelf omschrijft ze haar muziek als 'delicate rap'.

Echte naam: Charline Mignot ASL: 24. Vrouw. Parijs. Instagram: @vendredisurmer_

Charline Mignot begon pas muziek te maken toen ze Zwitserland inruilde voor Parijs. Voordien leefde ze zich creatief uit als fotografe, na de release van haar eerste single Mort / Fine (in 2015) besloot ze toch maar voor die muziekcarrière te gaan. Niet veel later scoorde ze met La femme à la peau bleue een bescheiden YouTube-hitje, galmde datzelfde nummer door de boxen tijdens een modeshow van Sonia Rykiel, vroeg Gucci haar voor een dj-set en pronkte ze in de Franse Vogue (de modewereld heeft duidelijk een boontje voor Mignot). Intussen staat ze te boek als een van de grote beloftes van de Franse pop. Haar net verschenen debuutalbum Premiers émois is dan ook het moment van de Grote Doorbraak.

Zelf omschrijft Charline Mignot haar bijzondere muzikale melange als 'delicate rap'.

Ondanks haar Zwitserse roots brengt Vendredi sur Mer oer-Franse pop. Als kind gaf Mignot haar eerste concert in de karaokebar van een hotel in Marrakesh, waar ze samen met een wildvreemde jongen Manhattan Kaboul van Renaud en Axelle Red zong. De liefde voor die Franse zanger is ze nooit meer kwijtgeraakt. Zo citeert ze nog steeds te pas en te onpas passages uit Renauds songteksten, tot ongenoegen van haar vrienden. 'Het is sterker dan mezelf, zijn teksten zijn gewoon zo goed.' In Vendredi sur Mer komen al haar inspiraties samen: Franse chanson à la Renaud, Etienne Daho en Serge Gainsbourg, zeemzoete elektropop en hippe Franstalige rap. Zelf omschrijft ze haar bijzondere muzikale melange als 'delicate rap': een stem die balanceert op de grens tussen spoken word en zang, retrosynths, nostalgische videoclips en sensuele songteksten. Al klinkt alles sowieso net iets sensueler in het Frans.

Check zeker: de videoclip bij Écoute chérie, volgens fans het meest Franse ding dat ze ooit gezien hebben.

Een willekeurige quote: 'Ik heb er niets op tegen dat mijn muziek wordt omschreven als 'Franse pop' of 'de Franse touch'. Misschien bereik ik met dat etiket wel hardcore muziekfans in Amerika! Maar in de eerste plaats hoop ik toch iets nieuws en fris te brengen.'

In concert: op 27/4 in de Brusselse Botanique en op 14/7 op Dour.