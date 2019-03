Waarom The Specials veertig jaar later nog steeds speciaal zijn

Veertig jaar geleden staken The Specials het vuur aan de lont van een nieuwe culture clash, eentje die met muzikale, maatschappelijke en modieuze naschokken tot op vandaag nazindert.

1979. Het stof van de Britse punkexplosie is alweer grotendeels gaan liggen. Een jaar eerder zijn de Sex Pistols uiteengevallen tijdens een desastreuze Amerikaanse tournee. Andere bands hangen in de touwen, liggen in de goot of zijn richting nieuwe muzikale oorden geëvolueerd. Enkel The Clash houdt het fort nog overeind en dat is broodnodig. In mei grijpen de Conservatieven met Margaret Thatcher opnieuw de macht, de werkloosheidscijfers exploderen, de vrije markt krijgt vrijspel en extreemrechtse, nationalistische bewegingen zitten in de lift. Het is tegen die achtergrond dat een deel van de Britse jongeren zijn heil zoekt in andere, meer optimistische tijden.

...