Waarom ons ticket voor Primavera Sound in Barcelona al lang klaarligt

Enkele weken geleden maakte Primavera Sound, het festival dat eind mei, begin juni in Barcelona de muzikale zomer inleidt, de affiche van zijn negentiende editie bekend. Veel vroeger dan gebruikelijk, en meteen ook álle namen. Nog opvallender: het deed dat onder de vlag 'The New Normal'. 'Normaal' was de vertrouwde eclectische mix van genres, van grote namen en undergroundhelden, 'nieuw' de genderverdeling: van de in totaal 226 namen op de affiche zijn meer dan de helft vrouwelijke acts. 'Is de line-up van Primavera 2019 normaal?' vraagt de organisatie op haar site. 'Nee, maar we willen dat het dat wordt.'

In tijden waarin niet alleen ons luistergedrag maar ook festivalaffiches beïnvloed worden door algoritmes plaatst Primavera kleppers als Tame Impala en Cardi B tegenover cultartiesten als Jon Hassell en Bridget St John, vrouwenkoor The Mystery of the Bulgarian Voices tegenover de extreme metal van Carcass, programmeert het elektropeetvaders Cybotron net zo goed als de gothic folk van Aldous Harding, Christine and the Queens maar ook Stephen Malkmus and the Jicks.

En verder onder meer lokale flamencorevelatie Rosalía, Mac DeMarco, Erykah Badu, Jarvis Cocker, Neneh Cherry, Shellac, Stereolab, Yves Tumor, FKA Twigs, Sons of Kemet, Georgia Anne Muldrow, Jungle, Solange, Tim Hecker, Sophie en Pusha T. Van reggaeton tot ambient, van punk tot grime, van obscure J-pop tot indierock. Tel daarbij de clubshows en gratis openluchtconcerten in de binnenstad en u weet waarom ons ticket naar de Catalaanse hoofdstad al lang klaarligt.