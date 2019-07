Patrick Leonard, die meeschreef en -producete aan Madonna's albums True Blue, Like a Prayer en Ray of Light, heeft drie nooit eerder gehoorde demo's van de Queen of Pop op YouTube gezet. Hoe kwam het zo ver?

Het verhaal begint in de jaren 80 wanneer Darlene Lutz, een experte in kunstgeschiedenis, de jonge Madonna in New York ontmoet. Twee decennia lang zouden Lutz en Madonna een vruchtbare zakenrelatie hebben, waarin Lutz naar eigen zeggen mee het imago van de popster vormde. In die periode zou ze ongeveer 230 kunstwerken aan Madonna's privécollectie toevoegen, waaronder werk van Pablo Picasso, Francis Bacon en Frida Kahlo.

Aan de start van het nieuwe millennium loopt het mis. Madonna verkoopt enkele negentiende-eeuwse schilderen, maar verandert vervolgens van gedachten. Lutz weigert de deal ongedaan te maken. Madonna klaagt haar adviseur aan, en in 2004 wordt de rechtszaak beslecht: Lutz moet een som geld opdokken, en wordt vrijgesteld van alle verdere claims. Door die overeenkomst geraakt Lutz in het legale bezit van een hele hoop persoonlijke bezittingen van de popzangeres, die op verschillende manieren in Lutz' appartement waren beland.

De zangeres liet namelijk vaak spullen in het appartement van haar vriendin achter, om die later te vergeten. Ook Madonna's broer Christopher Ciccone stockeerde onder andere enkele cassettes in het appartement, waarmee Lutz naar eigen zeggen 'mocht doen wat ze maar wilde'. In 2017 besloot Madonna's voormalige vriendin om de voorwerpen te veilen, en eens te meer kwam er een rechtszaak bij kijken. De verkoop van een deel van de voorwerpen werd tijdelijk stopgezet. Nu, twee jaar later, heeft Madonna de rechtszaak officieel verloren, en mag de veiling doorgaan.

Brief van Tupac

Tussen 17 juli en 26 juli - morgen dus - worden meer dan zeventig Madonnagerelateerde voorwerpen geveild. U kunt via de website van veilingbedrijf Gotta Have Rock and Roll meedingen naar talloze door Madonna gedragen juwelen en kleren, maar ook expliciete foto's van een vrijgezellenfeestje en de handgeschreven brief waarin legendarische rapper Tupac Shakur de popster na een korte relatie in 1995 dumpt moeten aan de hamer geloven. Voor slechts enkele honderden dollars kunt u een mooi paar hakken of een hoedje op de kop tikken; voor die brief begint het bieden op honderddúizend dollar.

In een laatste wanhoopspoging probeert Madonna nu samen met Patrick Leonard, die voormalige songwriter en producer, ervoor te zorgen dat enkele cassettes met onuitgebrachte demo's zo weinig mogelijk - en liefst geen - geld opbrengen voor Darlene Lutz. Zo komt het dus dat Lutz demo's van Like a Prayer, Cherish en het nooit eerder uitgebrachte Angels with Dirty Faces op YouTube heeft gegooid. De versies, die u hier kan beluisteren, werden opgenomen op dezelfde dag als ze geschreven werden. Zo hoort u backing vocals op Like a Prayer die de finale versie niet hebben gehaald en ontbreekt er hier en daar een instrument. Of de laatste actie van de popzangeres invloed zal hebben op de veiling, valt nog af te wachten.