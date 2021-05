Angèle, Roméo Elvis, Lous and the Yakuza, Zwangere Guy: verschillende Belgische succesverhalen voeren terug tot het Brusselse rapcollectief L'Or du Commun. De kans is reëel dat u hen niet kent. Tenzij u een hiphopfan bent. Of een Dansaertvlaming.

Op 3 juli 2016 sprak Roméo Elvis voor het eerst de profetische woorden ' Bruxelles arrive, on est serrés dans une caisse'. De beat was geleend van een Amerikaan, de boodschap on-Belgisch: Roméo Elvis en Caballero (en onder meer de leden van L'Or du Commun en Zwangere Guy op de achtergrond) kondigden op YouTube de komst aan van een rapgolf die Frankrijk zou overspoelen. Zo geschiedde: in 2016 bracht Damso zijn debuutplaat Batterie faible uit, waarop het anthem BruxellesVie stond. In Frankrijk was dat album goed voor dubbel platinum, het equivalent van 200.000 verkochte exemplaren. Dat was een klein mirakel, wetende dat Belgen in Frankrijk tot dan nooit voet aan de grond kregen. Tenzij je Axelle Red of Stromae heette. Auto-Tunerapper Hamza, de Drake van Laken, begon rond die periode bij onze zuiderburen in steeds grotere zalen te spelen. Ook het succes van Caballero en JeanJass, de Kwik en Flupke van de rapscene, oversteeg onze landsgrenzen. Maar de opmerkelijkste opmars was die van de familie Van Laeken uit Linkebeek. Roméo Elvis en Angèle maakten tussen 2016 en 2018 het onmogelijke mogelijk: doorbreken in Frankrijk én in Vlaanderen. Met Franstalige muziek, quoi. Dat succes hebben ze allebei, rechtstreeks en onrechtstreeks, te danken aan L'Or du Commun, een Brusselse rapcrew die bij Nederlandstaligen vooral bekend is in het hiphopmilieu. En bij Dansaertvlamingen. *** L'Or du Commun is de vrucht van de vriendschap tussen Robin Conrad (Loxley) en Victor Pailhès (Primero, voorheen Premier d'classe) die teruggaat tot de basisschool. Siméon Zuyten (Swing) en Felix Zuyten (Félé Flingue) zijn de neven met wie het duo in de lente van 2012 begint te freestylen. Op oldschoolbeats. Ze rappen niet over gangstergedrag of rijkeluisissues, maar over de maatschappij waarin zij leven. Op YouTube zijn nog restanten te vinden van die begindagen. Die ademen de jarennegentigsfeer van revolutionaire Franstalige rapcrews als De Puta Madre, La Cliqua en Starflam, het collectief waar Baloji deel van uitmaakte. In 2013 brengt L'ODC een eerste ep uit, L'origine, waarop een officieus vijfde groepslid zijn opwachting maakt: Roméo Elvis. 'Een jaar eerder was ik online op een freestyle van hen uitgekomen. Er is een periode geweest dat ik die non-stop beluisterde, al rokend op mijn balkon', lacht Roméo Elvis. 'Sindsdien droomde ik ervan thuis te zijn bij een crew. Die sessie was de reden waarom ik een rapper wilde worden.' Hij herinnert zich nog levendig zijn eerste ontmoeting met L'Or du Commun. 'Ze speelden begin 2013 om zes uur 's avonds in La Tentation, een zaal in hartje Brussel. Achteraf ben ik hen als een echte fanboy gaan feliciteren met de show. (lacht) Daar heb ik Félé Flingue ontmoet. Die had vernomen dat ik wilde rappen, waarop hij mij bij hem thuis heeft uitgenodigd om met de crew te chillen.' Roméo Elvis was op dat moment 21 en rekkenvuller bij Carrefour in Ukkel. 'Ik was in de zevende hemel. Ik kon alleen maar hopen dat ik niet uit de toon zou vallen. Ik was extréém gelukkig met de uitnodiging. Ik zag een kans om toegang te krijgen tot een nieuwe leefwereld. In mijn vriendenkring was er op dat moment niemand into rap. J'avais zéro confiance. Loxley is vanaf dag één mijn mentor geweest. Hij gelóófde in mij en pushte mij om steeds beter te doen.' De eerste featurings van Roméo Elvis op L'origine (2013) leiden tot nog meer gastbijdragen op onder meer tweede ep L'odyssee (2015). Een vast lid van L'Or du Commun worden is nooit aan de orde, maar door met Swing, Félé Flingue, Loxley en Primero op te trekken, komt Roméo Elvis in contact met andere rappers en beatmakers, zoals Le Motel. Ook Zwangere Guy ontmoet Roméo Elvis via L'ODC: 'Ik organiseerde in die tijd geregeld hiphopshows in Brussel. Zo was er ook een uitwisseling met een Zwitserse organisatie. Ik heb L'Or du Commun mee naar ginder genomen. Op een concert hebben de andere leden van Stikstof en ik Roméo leren kennen.' Van het een komt het ander. Roméo Elvis wordt gevraagd om mee te rappen op Stikstofs culthit Dobberman. Stikstof wil eerst samenwerken met L'Or du Commun, maar omdat beide collectieven op dat moment uit vier rappers bestaan, zou dat 'nogal veel volk achter de micro zijn', aldus Zwangere Guy. L'Or du Commun maakte ook indruk op Angèle, vertelde ze eerder in dit blad: 'Pas toen ik mijn broer een paar jaar geleden zag optreden met L'Or du Commun, had ik voor het eerst door dat rap een cool genre was. En dat mijn broer goede muziek maakte. Niemand in de familie wist waarmee hij bezig was. Hij hield dat echt verborgen. We wisten zelfs niet dat hij talent had.' De leden van L'ODC waren erbij toen Angèle nog optrad in Brusselse café's. Swing, de bekwaamste zanger van het collectief en lange tijd Roméo Elvis' sidekick op het podium, nodigde haar vorig jaar nog uit voor een duet op zijn soloplaat Alt F4. (Dat nummer heet S'en aller en is op Spotify 13 miljoen keer beluisterd.) Angèle strikken ligt niet voor de hand, maar beschouw het als een terugbetaling voor wat L'Or du Commun voor haar en haar familie betekend heeft. *** Trouwens. Roméo Elvis is een stuk van een van zijn voorste tanden kwijt, zijn variant op een tache de beauté. Dat is het resultaat van een dag met L'Or du Commun. 'Ik was aan het drinken uit een glazen flesje. Loxley trapte tegen een bal. De bal vloog tegen het flesje. Het flesje schoot tegen mijn tand. En dan heb ik het maar zo gelaten: vroeg of laat zou ik die vulling toch weer kwijtgeraakt zijn.' *** De tentakels van L'Or du Commun reiken echter verder dan Roméo Elvis, Angèle en Zwangere Guy. Op 23 november 2016, toen Lous and the Yakuza nog niet werd getipt door Madonna of Jimmy Fallon, speelde ze in het voorprogramma van G.A.N. in de Botanique. Begeleid door Primero van L'Or du Commun. Dat heet oor voor talent hebben. Alles wat hierboven staat is de reden waarom L'Or du Commun als la mif (vrij vertaald: de spil) van de Brusselse scene wordt beschouwd. Ze hebben met iedereen wel een connectie. L'Or du Commun zelf daarentegen is na al die jaren nooit echt doorgebroken. Ze brachten in 2017 de uitgebreide ep Zeppelin uit, met daarop drie tracks ( Apollo, 1000 en Léon) die het online meer dan behoorlijk deden. Félé Flingue heeft de groep op dat moment verlaten om een andere rapcrew op te richten: Le 77. Félé is bovendien degene die zich ontfermt over Blu Samu op het moment dat de hiphopartieste Borgerhout inwisselt voor Brussel. Ook hier: dat heet oor voor talent hebben.In 2018 volgt debuutalbum Sapiens, waarmee ze op mooie festivals in Brussel, Wallonië en Frankrijk staan. De kers op de taart is een uitverkochte AB (waar ook Le 77 en Lous opdraven). Maar in tegenstelling tot Roméo, Hamza en Damso volgen er geen arena's. ' Ils mettent l'art en avant', verdedigt Roméo Elvis hen. 'Ze zijn al die tijd trouw aan zichzelf gebleven. Ze verkiezen de rustige wegen boven de snelweg. Dat Caballero, JeanJass en ik populairder zijn, heeft te maken met commerciële keuzes. L'Or du Commun maakt nog steeds muziek met dezelfde ingesteldheid als tien jaar geleden. Ze handelen vanuit het hart. Met uitzondering van Damso ken ik geen Franstalige rappers die zelfreflectie subliemer naar papier vertalen dan L'Or du Commun. Ze geven trouwens geen fuck om gouden platen.' Dj en producer Lefto beaamt dat. Hij ontdekte L'ODC, net als Roméo, dankzij een freestyle op YouTube. 'Alles is vandaag op de een of andere manier berekend. Het draait om tactiek. Rap is een booming business, waarbij je bepaalde keuzes moet maken om commerciële successen te boeken. Je kunt ervoor kiezen om opofferingen te doen op artistiek niveau, of je kunt met mensen in zee gaan met wie je liever niet wilt werken maar die je toch succes kunnen opleveren. L'Or du Commun heeft gekozen om zichzelf te blijven. Daarom blijven ze op een bepaald niveau hangen: ze groeien gestaag door de weg die ze hebben gekozen.' Dat een act die op anderen een grote invloed heeft gehad zelf onder de radar blijft, is geen onbekend fenomeen, zegt Lefto. 'In interviews vertellen artiesten wie hen heeft geïnspireerd en die mensen zijn meestal honderd keer minder bekend dan zij. De peers van een bepaalde scene krijgen pas de aandacht die ze verdienen wanneer het te laat is. Dat viel mij onlangs nog op bij de overlijdens van MF Doom en DMX. Plots erkent iederéén hoe belangrijk ze zijn geweest.' Lefto ziet raakvlakken tussen L'Or du Commun en Starflam, de Luikse crew die een van hun inspiratiebronnen is: beide groepen zijn belangrijk voor een bepaalde stroming, en de leden maken ook afzonderlijk het verschil voor en achter de schermen. Loxley is documentairemaker en volgde Damso onlangs nog bij zijn bezoek aan Kinshasa. In zijn rol als regisseur schreef hij daarbij een 25 minuten durend audiovisueel gedicht. Hij draaide ook al een minidocu over Lous and the Yakuza en zou zich in de toekomst meer kunnen toeleggen op regisseren. Primero, de scherpste pen van de drie, is momenteel teksten aan het schrijven voor andere artiesten. Swing lijkt dan weer klaar om op de voorgrond te treden als soloartiest. Als sidekick van Roméo Elvis toonde hij een podiumbeest te zijn. Met zijn soloplaat Alt F4 bewees hij alvast geen eendagsvlieg te zijn. Samen, als L'ODC, staan ze minstens even sterk. *** Straks verschijnt hun tweede album Avant la nuit, waarvan Négatif een tarantula van een single is. Die besluipt je alvorens toe te slaan, en de impact ervan zul je niet snel vergeten. Roméo Elvis hoopt dat L'ODC nooit ophoudt met bestaan, al houdt hij wel rekening met die piste, gezien de soloprojecten van de leden. 'Ik zal altijd onze momenten samen koesteren. Toen ze mij opvingen, had ik geen carrièreplannen, geen ambitie. Vandaag is rappen mijn job. De ongedwongenheid waarmee wij destijds rapten mis ik het meest.' ' Complètement sous-estimés', antwoordt Roméo Elvis, gevraagd naar een omschrijving voor zijn vrienden. 'Ik weet dat ze geen moer geven om erkenning, maar toch wens ik hun met Avant la nuit een gouden plaat toe. En véél concerten. J'adore L'Or du Commun.'