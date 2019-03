Vorige maand lanceerde Okkupeerder In De Mix, het voorproefje van zijn nieuwe, tweede plaat. En dat was meteen goed voor een plaats in de Vlaamse Ultratop 50. Geen wonder, want niet alleen de samenvloeiing van Wietse Van Daeles Nederlandstalige poetryslam en Giovanni Baudoncks Franse woordkunst is uniek, ook de combinatie van jazz en hiphop die muzikanten Jan Heirman, Felix De Clerck, Wouter Van Den Broeck en Cyriel Vandenabeele aan de dag leggen, overtuigt.

...