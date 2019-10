Waarom de tweede plaat van Led Zeppelin ook na 50 jaar een mijlpaal is

'A fucking heavyweight of an album' schrijft Rolling Stone over de tweede van Led Zeppelin. Pitchfork noemt het werkstuk 'nagenoeg perfect'. II, dat precies een halve eeuw geleden uitkwam en de blauwdruk leverde voor heavy metal, behoort nog steeds tot de luidste platen uit de rockgeschiedenis.

Robert Plant en Jimmy Page © iStock

Led Zeppelin heeft minstens vijf onmisbare langspelers afgescheiden en was in de vroege jaren zeventig zowat de populairste band op de planeet. Samen met Black Sabbath en Deep Purple behoort het Britse kwartet tot de absolute pioniers van de hardrockvariant die later het fundament zou vormen van 'all things metal'.

