Deze Japanse mascotte zal zondag de ziel uit haar lijf drummen tijdens Japan Con in Brussel.

De feiten

Nyango Star is een verder anonieme persoon in een pak die doet alsof zij of hij een in een appel gereïncarneerde kat is die enkel naar haar originele staat kan wederkeren nadat ze het in Hollywood heeft gemaakt. Dat staat te lezen op de officiële website van het beestje. Daarnaast is Nyango Star een van de bekendste mascottes van Japan en een getalenteerd metaldrummer. De naam is een samentrekking van het Japanse woord voor appel, de dito onomatopee voor miauw en een knipoog naar Ringo Starr.

In Japan is Nyango Star al enkele jaren een ster, met bijna dertigduizend volgers op Instagram.

We begrijpen dat daar enige duiding bij hoort.

Nyango Star is een yuru-chara, 'chille mascottes' die in Japan worden ingeschakeld om zowat alles te promoten, van politiedepartementen over zeep tot hepatitistesten. In totaal zijn er meer dan duizendvijfhonderd officieel erkende mascottes. Sinds 2010 vindt er zelfs jaarlijks een Grand Prix plaats waarbij het publiek zijn favoriete mascotte bekroont. Nyango Star vertegenwoordigt Kuroishi City, een stad die het vooral moet hebben van haar appelboomgaarden en kampt met een sterk vergrijzende bevolking. Het pluchen wezen moet het toerisme en de lokale economie een boost geven. Een zware verantwoordelijkheid voor een appel, maar Nyango Star neemt die taak heel serieus.

Nyango kreeg ook in onze contreien een zekere cultstatus, nadat een filmpje viraal was gegaan.

In Japan is Nyango Star al enkele jaren een ster, met bijna dertigduizend volgers op Instagram, een nog populairder YouTube-kanaal met drumcovers van Slipknot en Linkin Park, een eigen merchandiselijn, een samenwerking met Hello Kitty en een rol in reclamespots voor Pepsi, yoghurt met appelsmaak en Bohemian Rhapsody. In oktober 2018 kreeg Nyango ook in onze contreien een zekere cultstatus, nadat een filmpje viraal was gegaan van de mascotte die zich tijdens een kinderconcert iets te hard uitleeft op de drums, onder de veelzeggende titel When You're Overqualified for the Job. Sindsdien is Nyango Star uitgegroeid tot een meme-icoon met devote fans over de hele wereld. Of Kuroishi City intussen effectief een toeristische trekpleister is geworden, weten we niet.

Vier andere ietwat verontrustende yuru-chara's

1. Benki-Shiroishi

Mascotte van ontsmettingsmiddel voor wc's. Want waarom zou je genoegen nemen met een kale spierbundel als je ook kunt kiezen voor een blueszanger met een toilet als hoofd? Eat this, Mr. Proper!

2. Toilet-kun

Mascotte van Yokohama. Deze zachte toiletpot met expressieve wenkbrauwen heeft de belangrijke taak om de inwoners van Yokohama te onderwijzen over de toiletprocedures tijdens rampen.

3. Madori-kun

Mascotte van een vastgoedkantoor. Madori-kun is een worstelaar met een plattegrond van een appartement als hoofd. Gewoon, omdat het kan.

4. Kan-chan

Mascotte van een medisch bedrijf dat lavementen en laxeermiddelen op basis van vijgen produceert. Vaak beelden mascottes nogal letterlijk uit waarvoor ze staan. Kan-chan is bijgevolg een kruising tussen een vijg en een lavement. Met het gezicht van een pinguïn, maar dat terzijde.

De trivia

- Wat wij ons vooral afvragen wanneer we Nyango Star op zijn drumstel zien rammen: hoe hard stinkt het in dat pak?

- De Nyango Star-merchandiselijn bevat onder meer chokers, memostickers, tape, sokken, T-shirts, spiegels en gezichtsmaskers met appelgeur.

- Mocht u na het lezen van dit artikel een carrièreswitch overwegen: naar verluidt verdient een yuru-chara zo'n 90 euro per dag.