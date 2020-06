Toen Carly Rae Jepsen in 2011 de hitlijsten veroverde met Call Me Maybe, leek ze goed op weg om óf de nieuwe popster, óf een one hit wonder te worden. Het werd geen van beide.

'Fans van Carly Rae Jepsen zijn ofwel veertienjarige meisjes, ofwel volwassen mannen die naar Swans, Kanye West en Death Grips luisteren', klonk het vorig jaar op Twitter. De tweet ging viraal en was oorspronkelijk bedoeld als grap, maar er schuilt een waarheid in. In de discussie over wie er nu precies naar Carly Rae Jepsen luistert, wordt een bepaalde foto steeds opgerakeld uit de diepten van het sociaal medium.

...

'Fans van Carly Rae Jepsen zijn ofwel veertienjarige meisjes, ofwel volwassen mannen die naar Swans, Kanye West en Death Grips luisteren', klonk het vorig jaar op Twitter. De tweet ging viraal en was oorspronkelijk bedoeld als grap, maar er schuilt een waarheid in. In de discussie over wie er nu precies naar Carly Rae Jepsen luistert, wordt een bepaalde foto steeds opgerakeld uit de diepten van het sociaal medium.Op de foto in kwestie poseert Jepsen met een fan in een T-shirt waarop in drukletters 'public castration is a good idea' te lezen valt. Die tekst is een albumtitel van experimentele rockgroep Swans, die met haar duistere, agressieve muziek niet meteen bij Jepsens luchtige liefdesliedjes past. Toch verwierf het vermeende one hit wonder achter Call Me Maybe een cultstatus bij muzieknerds, die afgelopen maand met Dedicated Side B uit het niets weer een nieuwe verzameling kwalitatieve pop konden beluisteren.Na het succes van Call Me Maybe bijna tien jaar geleden leek het alsof Jepsen de nieuwe pophype zou worden, tot ze onverwachts enkele jaren uit de spotlight verdween. In 2015 kwam ze terug met een album, Emotion. Hoewel de commerciële cijfers en de hitnoteringen tegenvielen, kon ze op positieve recensies rekenen op onder meer muziekwebsite Pitchfork, waar de zelfverklaarde meerwaardezoeker zijn muziek vindt. Na Emotion zou Jepsen zich opnieuw vier jaar terugtrekken om in 2019 terug te verschijnen met Dedicated, een plaat die voortborduurde op de kwalitatieve, catchy popmuziek waar ze ondertussen bekend om stond. Vorige maand bracht de zangeres de geschrapte nummers van die plaat uit, waarmee ze een nieuw album kon vullen. Jepsen neemt haar tijd om muziek te schrijven, maar de resultaten kunnen tellen. Christ Stedman, een schrijver verbonden aan de Amerikaanse universiteit Yale, schreef voor Pitchfork over het onverwachte succes van commerciële flops. Flops kunnen vaak rekenen op sympathie van een alternatieve fanbase, net omdat de artiesten maar niet aan de top geraken. Dat is het zogenaamde 'underdog-effect'. Het zal dus zeker in Jepsens voordeel spreken dat de alternativo in haar een 'geheime' popster vindt en die gretig met al even muzikale vrienden deelt. Maar zeggen dat Jepsens muziek alleen aanslaat omdat haar luisteraars tegendraads doen, zou kortzichtig zijn.Popmuziek is al even aan een opmars bezig bij de muzikale meerwaardezoeker. Onder meer Charli XCX en het experimentele platenlabel PC Music gaven pop een experimentele make-over. Toch is Carly Rae Jepsen een vreemde eend in de bijt. Waar voorgenoemde artiesten de grenzen van het genre verleggen met vernieuwende geluiden, weet Jepsen net potten te breken met een geluid dat teruggrijpt naar het verleden. Jepsen staat met één voet in de jaren tachtig en met de andere in het heden. Haar muziek haalt inspiratie uit synthpop en new wave, maar klinkt nooit oubollig. Jepsen blinkt uit in smaakvolle nostalgie. Bovendien heeft ze een oor voor aanstekelijke melodieën. Probeer maar eens naar Run Away With Me te luisteren zonder daarna nog dagenlang onbewust die saxofoonmelodie te neuriën. Carly Rae Jepsen lijkt meer verwant aan Kate Bush dan aan haar eigentijdse popconcullega's. De muzieknerds zijn bovendien niet de enige groep die in zwijm valt voor Jepsen. Ook de lgbtq-gemeenschap ziet zich gerepresenteerd in haar muziek en vond een cultheldin en bondgenoot in de artiest. Carly Rae Jepsen-themafeestjes zijn geen uitzondering.Die liefde is wederzijds. Jepsen trad op op verschillende Pride-evenementen, terwijl ze in 2013 juist een optreden annuleerde op de jaarlijkse Boy Scout Jamboree. Ze wilde niet optreden op dit festival van de Amerikaanse scouts omdat de jeugdbeweging toen nog expliciet homoseksuele jongens uitsloot.Ook haar teksten vallen in smaak bij de queer-gemeenschap. Waar critici haar muziek vaak prijzen, vinden ze dat Jepsen tekstueel te veel in de anonimiteit blijft hangen. Maar net daarom kan de lgbtq-gemeenschap zich in haar verhalen over liefdesverdriet vinden. Hoe algemener de verhalen, hoe gemakkelijker luisteraars van elke geaardheid zich ermee kunnen identificeren.Verder kan ook Carly's onterechte status als flop haar succes in de queer-wereld verklaren. 'Veel fans van commercieel onsuccesvolle artiesten lijken queer te zijn of tot andere minderheden te behoren, net zoals ik. Misschien zien we onze eigen uitdagingen gereflecteerd in onze favoriete flops en vinden we inspiratie in hun doorzettingsvermogen', schrijft Stedman.Of het nu op een Pridefeest of in een obscure playlist tussen Swans en Kanye West is, Carly Rae Jepsen zal de komende jaren nog vaker op verrassende en minder verrassende plaatsen opduiken. Als u fijne popliedjes wil zonder uw hipsterimago te beschadigen, weet u waarheen.