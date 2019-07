Waarom A$AP Rocky meer is dan die rapper in de Zweedse gevangenis

Arno Vermeulen Medewerker Knack Focus

A$AP Rocky had op Vestiville, Dour en Tomorrowland moeten staan, maar brengt zijn zomer voorlopig door in een Zweedse cel na een vechtpartij. Wie kijkt naar het bewogen leven van de rapper, schrikt ervan dat het daarbij is gebleven: 'Drugsdeals, gangbangs en schietpartijen waren in mijn kindertijd normaal.'

A$AP Rocky © iStock

Begin deze maand werd de Amerikaanse rapper A$AP Rocky opgepakt in Zweden toen hij - midden in zijn Europese tournee - verwikkeld geraakte in een vechtpartij op straat. De rapper belandde in de netelige positie nadat showbizzsite TMZ een filmpje publiceerde waarin te zien was hoe A$AP Rocky en zijn crew bij een vechtpartij in Zweden enkele rake klappen uitdeelden. Rocky meldde zich vrijwillig bij de Zweedse politie, waar hij prompt werd gearresteerd. Hierdoor miste hij al meerdere festivals, waaronder Dour en dit weekend ook Tomorrowland.

