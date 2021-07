De Amerikaanse muzikant Joey Jordison, mede-oprichter en ex-drummer van heavymetalband Slipknot, is maandag in zijn slaap op 46-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan verschillende Amerikaanse media. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

'Joeys dood laat ons achter met een gebroken hart en een gevoel van onbeschrijfelijk verdriet', staat in een verklaring. 'Degenen die Joey kenden, herinneren zich zijn gevatte humor, zijn warme persoonlijkheid, zijn gigantische hart en zijn liefde voor alles wat met familie en muziek te maken heeft.'

Jordison stichtte Slipknot in 1995 samen met Shawn Crahan en Paul Gray. In december 2013 verliet hij de groep. De drummer liet - zonder het met die exacte woorden te zeggen - verstaan dat hij uit de band was gezet.

In 2016 raakte bekend dat de drummer aan myelitis transversa leed, een ziekte waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt. Daardoor verloor hij voor enige tijd de controle over zijn benen. Desondanks speelde Jordison nog in verschillende bands.

'Joeys dood laat ons achter met een gebroken hart en een gevoel van onbeschrijfelijk verdriet', staat in een verklaring. 'Degenen die Joey kenden, herinneren zich zijn gevatte humor, zijn warme persoonlijkheid, zijn gigantische hart en zijn liefde voor alles wat met familie en muziek te maken heeft.'Jordison stichtte Slipknot in 1995 samen met Shawn Crahan en Paul Gray. In december 2013 verliet hij de groep. De drummer liet - zonder het met die exacte woorden te zeggen - verstaan dat hij uit de band was gezet. In 2016 raakte bekend dat de drummer aan myelitis transversa leed, een ziekte waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt. Daardoor verloor hij voor enige tijd de controle over zijn benen. Desondanks speelde Jordison nog in verschillende bands.