Vlaming schrijft boek over JJ Cale: 'Hij was de meester van het understatement'

After Midnight, Cocaine, Call Me the Breeze, het zijn songs die, dank zij talloze coverversies, tot classics zijn uitgegroeid. Toch is de auteur, JJ Cale, slechts bij enkelingen bekend. Met zijn boek Troubadour in de woestijn hoopt Wouter Bulckaert daar nu verandering in te brengen.