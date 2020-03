I Am Not Okay with This is uitgegroeid tot dé nieuwe hypereeks van Netflix, en dat brengt een niet onaangename bijwerking met zich mee: tieners die rocken opBloodwitch. Vijf fictieve bands die ook náást het scherm wisten te scoren.

Bloodwitch

Stanley uit I Am Not Okay with This kan niet zwijgen over zijn favoriete band Bloodwitch. Vrijwel meteen nadat de Netflix-reeks verschenen was, gingen ook fans op zoek naar de obscure eightiesband. Alleen bleek die dus niet echt te bestaan. Bloodwitch werd speciaal gecreëerd door Blur-gitarist Graham Coxon. Die moest aanvankelijk één song schrijven, maar besloot een heel album te pennen. Het resultaat vindt u op Spotify.

The Weird Sisters

Harry Potter en zijn vrienden gingen destijds helemaal uit hun dak bij The Weird Sisters, maar ook buiten Zweinstein hebben de muzikale tovenaars een zekere cultstatus verworven. Geen wonder, met onder meer Jarvis Cocker en Steve Mackey van Pulp en Jonny Greenwood en Phil Selway van Radiohead als bandleden. Het heeft iets magisch om de Pulp-frontman 'I spin around like a crazy elf / Dancing by myself' te horen zingen.

The Shitz

Eentje van bij ons: speciaal voor Felix Van Groeningens Belgica (2016) stelde Soulwax vijftien gloednieuwe bands samen, met muziek gaande van synthpop over hardcore punk tot italodisco (met de vrouwen van Kenji Minogue). Het grootste succes was misschien wel The Shitz. Frontman Boris Van Severen en co. schopten het zelfs tot op Pukkelpop.

Sex Bob-omb

In Scott Pilgrim vs. the World (2010) maken onder meer de fictieve versies van Broken Social Scene en Metric furore, maar met name de groezelige garagerock van Sex Bob-omb, met de klunzige Michael Cera op bas, is ook buiten de film een eigen leven gaan leiden. De nummers werden dan ook geschreven door niemand minder dan Beck.

Figrin D'an and the Modal Nodes

Enkele jaren geleden bleek uit Spotify-data dat Australiërs graag seks hebben op John Williams' Cantina Band. Dat is ietwat verrassend. Zeker als u weet dat dat nummer in de eerste Star Wars wordt vertolkt door Figrin D'an and the Modal Nodes, een jazzband bestaande uit aliens. Uiterst professionele aliens, wel: ze blijven rustig doorspelen wanneer Han Greedo, al dan niet als eerste, neerschiet.

