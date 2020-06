Een buyer's guide in vijf titels.

Brand New Ancients (2013)

Een episch gedicht waarin Kate Tempest oude mythes naar het Londen van vandaag brengt. Brand New Ancients kreeg een succesvol verlengstuk in de internationale theaters en leverde haar de prestigieuze Ted Hughes-poëzieprijs op.

Everybody Down (2014)

Tempests eerste studioalbum, waarop ze het relaas van danseres en masseuse/sekswerker Becky, drugdealers Harry en Leon en all-round nietsnut Pete op hiphopbeats zet.

Hold Your Own (2014)

Voor de song Hold Your Own (zie pagina 22) er was, was er de dichtbundel. Die vertelt het verhaal van de mythologische profeet Tiresias en werd onlangs naar het Nederlands vertaald door Gaea Schoeters en Johanna Pas. Het bijbehorende theaterstuk van het Toneelhuis is uitgesteld tot het najaar.

The Bricks That Built the Houses (2016)

Het debuut van Tempest als romancière. Daarin herneemt ze het verhaal van Everybody Down, om het in 400 pagina's verder uit te benen. Een van onze favoriete zinnen: 'She is a Francis Bacon painting, yelling silently and staring out.'

The Book of Traps and Lessons (2019)

Het derde album van Tempest, waarvan de opnames - bij sterproducer Rick Rubin in LA - wel al in 2015 begonnen, vóór de release van haar tweede plaat Let Them Eat Chaos (2016). Op aangeven van Rubin laat Tempest het rappen hier voor wat het is en legt ze zich toe op spoken word in de ik-vorm.

