Jpegmafia - Peggy voor de vrienden - behoort tot de interessantste hiphopnamen van het moment. Weinig rappers samplen immers Janet Jackson, Steve Reich én Mortal Kombat, verzinnen titels als I Just Killed a Cop Now I'm Horny en wikkelen snoeiharde thema's in een jasje van obscure internethumor. Eén probleem: u moet belachelijk veel tijd op Reddit doorbrengen om al zijn referenties te snappen. Wij helpen u een handje.

1. Hij heeft zijn catchphrase geleend van een worstelaar

Het zinnetje 'You think you know me' is uitgegroeid tot een vaste waarde in het oeuvre van Barrington Hendricks, zoals Peggy echt heet. Hij samplet het in minstens acht van zijn songs en liet het vereeuwigen op zijn merchandise. Maar hij heeft het niet zelf verzonnen. You Think You Know Me was oorspronkelijk de themasong waarop worstelaar Edge de ring in sprong. Jpegmafia refereert trouwens wel vaker naar de worstelwereld. Onze favoriet: 'I'm not no alpha male, I'm Carly Rae, you Braden Walker.' Nooit gedacht dat Carly Rae Jepsen in één adem genoemd zou worden met een World Championship Wrestling-alumnus.

2. Er is een reden waarom hij geen bal om NeoGAF geeft

Een van de nummers op zijn doorbraakplaat Veteran (2018) heet My Thoughts on Neogaf Dying. Dat bestaat grotendeels uit de tekst 'I don't care'. We hebben het zelf ook moeten googelen, maar NeoGAF is een videogameforum dat in 2017 de boeken moest sluiten toen oprichter Tyler Malka betrokken bleek bij een seksuele-intimidatieschandaal. Later kreeg NeoGAF een tweede leven, maar van Jpegmafia mag het forum dus definitief van het wereldwijde web verdwijnen. Nochtans is Peggy zelf een fervent gamer, die graag gamegeluidjes samplet en onlangs nog een bizar, niet zo nuchter potje Grand Theft Auto speelde met Danny Brown. U vindt de beelden daarvan uiteraard op YouTube.

3. Nee, hij wordt niet gesponsord door Pepsi

'Sit ya pale ass down, have a Pepsi, yeah', rapt Jpegmafia in I Cannot Fucking Wait til Morrissey Dies. Hij duidt daarmee niet op de louterende kracht van een blikje Pepsi, maar verwijst allicht naar een omstreden reclamefilmpje uit 2017 waarin Kendall Jenner tijdens een protestmars een blikje Pepsi aan een politieagent geeft en zo prompt alle wereldproblemen oplost. Dat de protestmars wel heel erg op die van de Black Lives Matter-beweging leek, hielp niet echt. Peggy houdt niet zo van whitewashing.

4. Drake lijkt niet zijn beste vriend te zijn

Veteran opent met de woorden 'I need all my bitches same color as Drake', in het nummer Drake Era rapt hij 'I'm just trying to take hip-hop out the Drake era' en hij gebruikt zijn feature op Vengeance van Denzel Curry om te benadrukken dat hij zeker níét Drake is. Jpegmafia lijkt niet hoog op te lopen met zijn collega. Volgens fans ziet hij de man als de teloorgang van de rap en een toonbeeld van colorisme, een artiest met een lichtere huidskleur die daardoor makkelijker een groot publiek bereikt. In een interview met Billboard gaf Peggy toe Drake al enkele jaren 'random te dissen', maar zonder slechte bedoelingen. 'Ik denk dat het gewoon mijn fucked-up, trollerige internetmanier is om hommage te brengen aan Drake.' Dat Jpegmafia wel iets afweet van trollen, moge intussen duidelijk zijn.

5. 1488 is niet zomaar een getal

Als Jpegmafia een van nummer 1488 doopt, doet hij dat niet zomaar. Dat getal is een combinatie van twee populaire white supremacy-symbolen. '14' verwijst naar 'Fourteen Words', onder rechtse rakkers bekend als de slogan 'We must secure the existence of our people and a future for white children'. '88' is dan weer kort voor 'HH', 'Heil Hitler'. Jpegmafia gebruikt in hetzelfde nummer trouwens een sample van Brad Paisley, de countryster die ooit het nummer Accidental Racist schreef. Allicht is ook dat geen toeval.

