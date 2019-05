Tien namen toverde de organisatie van Gent Jazz uit haar hoge hoed.

De affiche van Gent Jazz raakte in de afgelopen maanden al goed gevuld met namen als Sting, Gregory Porter en Jamie Cullum. Daar voegde de organisatie woensdag nog een pak namen aan toe, onder wie componist Yann Tiersen als de headliner voor de openingsdag, zaterdag 29 juni. Ook Guy Van Nueten is voor die dag bevestigd.

Op zondag 30 juli krijgt de reeds aangekondigde Jamie Cullum op de Main Stage het gezelschap van Jasper Steverlinck. De Garden Stage is die dag in handen van Blow 3.0 en de Antwerpse ethiojazzband Kolonel Djafaar.

De Beren Gieren-drummer Simon Segers is de twaalfde en laatste naam voor woensdag 3 juli, de dag van onder meer STUFF. en James Holden & The Animal Spirits. Een dag later mag J.S. Ondara dan weer openen voor Joan Baez en Cowboy Junkies.

Wie een ticket heeft voor zondag 7 juli, de festivaldag van Gregory Porter en José James die inmiddels is uitverkocht, krijgt er Tristan bij. Big Whoop en Jaguar Jaguar mogen op 8 juli dan weer de toeschouwers van Sting opwarmen.

