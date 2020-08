Met WAP hebben Cardi B en Megan Thee Stallion het meest besproken nummer van de zomer te pakken. Want nee, het duo heeft het met 'WAP' niet over hun Wireless Application Protocol. Een gids doorheen de merkwaardig rijke traditie van hiphopacroniemen.

Uit WAP (2020) van Cardi B & Megan Thee Stallion

...

Uit WAP (2020) van Cardi B & Megan Thee Stallion Staat voor wet-ass pussy_ De video van WAP is er een die u niet licht zult vergeten, maar het was vooral het acroniem uit de titel dat de voorbije week de aandacht trok. WAP, zo maakt Cardi B al in de eerste strofe duidelijk, staat namelijk voor 'wet-ass pussy'. Meer bepaald: een vulva die zo vochtig is dat het best is 'een emmer en dweil mee te nemen', aldus Cardi B, en zodoende toelaat 'een grote Macktruck in deze kleine garage te parkeren'. (Een Mack, voor de volledigheid, is een héél grote vrachtwagen.) Het is een bijzondere fixatie van Cardi B. Eerder gaf ze al aan hoe haar vulva 'als een meer voelt' (in Bodak Yellow), 'even nat is als Florida' ( Press) en 'zo diep is dat je erin kunt verdrinken als je niet kunt zwemmen' ( Kama Sutra). Dat is meer dan schunnigheid: commentatoren zien in haar pussy-boast raps een viering van het vrouwelijke seksuele plezier en een geinig commentaar op de mannelijke obsessie met de grootte van hun lid. WAP, kortom, is een feministisch motto. Terzijde: in de gekuiste versie van WAP heeft Cardi B het niet over wet-ass pussy, maar over 'wet and gushy'. Dat is Engels voor 'nat en doorweekt'. Geen idee op welke manier dat minder vuil zou zijn. Uit Girls L.G.B.N.A.F. (1988) van Ice-T Staat voor let's get butt-naked and fuck_ Je kunt WAP niet los zien van de X-rated sex song, een traditie onder voornamelijk mannelijke rappers uit de nineties om in zo expliciet mogelijke termen een track lang op te scheppen over hun seksuele skills en daarbij vrouwen schaamteloos te objectiveren. Een voorloper van het genre is Ice-T's Girls L.G.B.N.A.F., destijds een antwoord op de populaire romantischer raps van LL Cool J, waarbij LGBNAF. op het einde van de eerste strofe kort bleek voor 'let's get butt-naked and fuck'. (Verder is het nummer vooral bekend door de verwoede pogingen van Ice-T om 'butt' te doen rijmen op 'fuck'. Dat deed het niet.) Het belicht een van de oorspronkelijke redenen voor acroniemen in de hiphop: schunnige woorden en krachttermen in de titel steken zonder dat de goegemeente wist waar het over ging. Enkel wie het nummer luistert, weet waar de afkorting voor staat. Uit The G.O.A.T. (2000) van LL Cool J Staat voor greatest of all time_ LGBNAF zou uiteindelijk nooit het woordenboek halen, GOAT deed dat wel. De jongste jaren zijn vooral in de sportwereld discussies over wie de greatest of all time is in de opmars. (Serieus, Ronaldo-fans, laat het rusten.) Wat minder mensen weten, is dat de term niet gepopulariseerd werd door sporters. Zelfs Michael Jordan, dezer dagen de GOAT onder de GOATs, werd tijdens zijn carrière nooit een GOAT genoemd. De term werd pas courant nadat LL Cool J in 2000 de single The G.O.A.T. en het album G.O.A.T (Greatest of All Time) uitbracht. LL Cool J liet zich inspireren door Muhammed Ali, die zichzelf de Greatest of All Time noemde en zijn bedrijf G.O.A.T. Inc doopte, waarna de term via de hiphop naar het basketbal overwaaide en zich zo over de sportwereld verspreidde. 'Uiteindelijk werd het opgenomen in het woordenboek', aldus LL Cool J. 'Het internet nam het over, paste het aan en ging ermee aan de haal. Het werd veel groter dan ik ooit verwacht had.' Tussendoor: 'LL' in LL Cool J is kort voor 'ladies love'. Ladies Love Cool J dus. Dat is zo zelfvoldaan dat het grappig is. Uit The Motto (2011) van Drake featuring Lil Wayne Staat vooryou only live once_ Allicht het succesvolste acroniem uit de hiphopwereld. De frase 'you only live once' gaat terug tot de negentiende eeuw en de drummer van The Grateful Dead had in 1996 al een ranch die YOLO heette, maar het was Drake die het acroniem naar de mainstream bracht. In 2011 bracht hij The Motto uit, waarop hij 'You only live once, that's the motto, nigga, YOLO' rapte. Sindsdien heeft het acroniem zich via het internet verspreid, groeide het uit tot een kruising tussen 'carpe diem' en 'fuck it' en ging het synoniem staan voor millennialcultuur. (Ondertussen wordt het enkel nog gebruikt door ironische tieners en boomers die niet meer mee zijn maar denken van wel.) In 2012, nadat grote winkelketens merchandise met het opschrift 'YOLO' waren beginnen te verkopen, probeerde Drake zelfs even een patent op YOLO te krijgen, zonder succes. Dat was niet enkel uit winstbejag: Drake leek er vooral zijn invloed op taal mee te willen benadrukken. Sinds YOLO lijkt het dan ook een obsessie geworden voor rappers om hun eigen woorden in de taal te introduceren, met een opname in het woordenboek als ultieme boast. Zie ook: Kanye West en Jay-Z, die met HAM, kort voor 'hard as a motherfucker', de staande uitdrukking 'going ham' in het Engels introduceerden. Of THOT, een acroniem voor 'that hoe over there', dat via Chief Keef een behoorlijk vrouwonvriendelijke vaste waarde werd in raplyrics. Uit C.R.E.A.M. (1994) van Wu-Tang Clan Staat voorcash rules everything around me_ De rap, een wereld van mc's en dj's, heeft al sinds haar begindagen een obsessie met afkortingen en acroniemen, maar geen enkele artiest ging er zo ver in als Wu-Tang Clan. De namen van leden RZA en GZA zijn kort voor respectievelijk 'Ruler Zig-Zag-Zig Allah' en 'Genius Zig-Zag Allah'. Wu-Tang staat, afhankelijk van wie je het vraagt, voor 'Witty Unpredictable Talent and Natural Game' dan wel 'We Usually Take All Niggas' Garments' - technisch gesproken overigens backroniemen, woorden die pas achteraf als acroniem geïnterpreteerd werden. Maar het acroniem dat het meest met de groep geassocieerd wordt, is CREAM. 'Cash rules everything around me / C.R.E.A.M. / Get the money / Dollar, dollar bill y'all', rapt Method Man in C.R.E.A.M., anders dan de meeste mensen denken een aanklacht tégen het kapitalisme. Daarmee was Wu-Tang niet de enige - en niet de laatste - om zichzelf met een soort motto in acroniemvorm te associëren. ASAP in Asap Rocky is kort voor 'Always Strive And Prosper'. B.I.G. in The Notorious B.I.G. is kort voor 'Business Instead of Game'. 2Pacs M.O.B. en Thug Life staan voor 'Money over bitches' en 'The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone'. KRS-One is kort voor 'Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone'. Weet u dat ook weer. (Tussendoor: wie bij Adidas spontaan aan 'Alle Domme Idioten Doen Aan Sport' denkt, weet dat de jaren tachtig en negentig tout court een opvallende fascinatie voor backroniemen hadden.) Uit O.G. Original Gangster (1991) van Ice-T Staat voor original gangster_ Een speciale categorie: afkortingen met meerdere betekenissen. OG is oorspronkelijk een term uit de Amerikaanse bendewereld die via de gangstarap in de nineties overwaaide naar de hiphop - met name Ice-T's O.G. Original Gangster leek daar een belangrijke rol in te spelen. Jezelf of iemand een OG noemen, was een uiting van authenticiteit. Volgens de legende besloot de Nederlandse weedwereld van de late nineties, waar op dat moment grote fans van Cypress Hill rondliepen, om een nieuw soort weed in de markt te zetten als OG Kush, waarbij OG een verwijzing was naar het stopwoordje van hun favoriete rappers. OG Kush groeide uit tot de Cristal-champagne van de hiphop, waarbij iedereen van Rae Sremmurd, Chief Keef, Asap Rocky, Lil Wayne tot Booba de naam begon te vermelden. Heeft een rapper het vandaag over 'the OG', zoals Meek Mill in Uptown Vibes, dan kan het dus ook over weed gaan. Mocht u het gevoel krijgen te verdwalen in de wereld van rapafkortingen: een misverstand kan iedereen overkomen. In 2016 ging Kanye West op Twitter in de aanval tegen Wiz Khalifa nadat die in een tweet had opgeroepen om 'KK' te hitten. Het werd een van de beste Twitterruzies ooit. Kanye West dacht namelijk dat Khalifa het over Kim Kardashian, zijn vrouw, had. Tientallen scheldberichten later bleek dat Khalifa het niet over Kardashian had, maar wel over Khalifa Kush, zijn eigen weedmerk. (Waar hij twee jaar eerder met KK ook al een track over had gemaakt.) Kanye West kwam daar niet cool uit. UitM.A.A.D City (2012) van Kendrick Lamar Staat voormy angry adolescence divided en my angels on angel dust_ Voor de poëtischer acroniemen moet u bij Kendrick Lamar zijn. Geen hiphopliefhebber die Good Kid, M.A.A.D City, zijn officiële debuutplaat, niet kent, maar weinig mensen lijken te weten dat 'M.A.A.D' meer is dan een spellingspelletje. M.A.A.D staat, zo zei Lamar in een interview, zowel voor 'my angry adolescence divided' als 'my angels on angel dust'. Verwijzingen naar zijn getroebleerde jeugdjaren in Compton - met 'my angels on angel dust' bedoelt hij dat de mensen uit zijn jeugd ofwel dood ofwel drugsverslaafd zijn. Het zegt veel over wat afkortingen en acroniemen vandaag in de hiphop zijn: je bent pas een ware fan als je alle acroniemen kent. Zie in dat verband ook Odd Future, dat ook door het leven gaat las OFWGKTA, kort voor 'Odd Future Wolfgang Kill Them All', en als OFWGKTADGAFLLBBLSBFBN, iets minder kort voor 'Odd Future Wolf Gang Kill Them All Don't Give A Fuck Litter Life Bacon Boys Loiter Squat Butt Fuck Bitch Niggas'. Donnie, de Nederlandse rapper achter Tuinslang, bracht drie jaar geleden dan weer de plaat BFMJT uit. Stond nergens voor. De luisteraar mocht zelf iets verzinnen. Of hoe afkortingen en acroniemen ook gewoon een spel met de fans geworden zijn. UitAarschot (1997) Staat voor Krapoel In Axe _ Mocht niet onvermeld blijven.