Een niet-chronologisch overzicht, van Nasty Bitches tot The Cheetah Girls. Spoiler: The Championettes met Pascaleke, Bieke, Doortje en Carmen is er niet bij.

Uit: Queens (2021)

Uit: Queens (2021) Leden: Professor Sex (Eve), Xplicit Lyrics (Brandy), Da Thrill (Naturi Naughton) en Butter Pecan (Nadine Velazquez) Klinkt als: een supergroep met Eve, Brandy, Naturi Naughton en Nadine Velazquez. 2021 was niet alleen het jaar van de comeback van Sugababes, maar ook die van een girlband die u níét kent. Simpelweg omdat ze niet bestaat. Queens, vanaf deze week ook bij ons te zien op Disney+, vertelt het verhaal van Nasty Bitches, een fictieve rapformatie die eind jaren negentig de muziekwereld veroverde, maar op haar hoogtepunt splitte. Intussen hebben de leden de middelbare leeftijd bereikt en ruilden ze de showbizz in voor alledaagse beslommeringen. Tot ene Lil Muffin hun hit samplet, ze mogen optreden tijdens de BET Awards en ze hun geschillen wel móéten bijleggen. Queens is naast een musicaldrama over vriendschap, jezelf heruitvinden en seksisme in de muziekindustrie ook een nostalgische throwback naar het MTV-tijdperk, inclusief videoclips met explosies, luxueuze jachten en halfnaakte dansers. Maar nog belangrijker: Nasty Bitches klinkt geloofwaardig goed. Dat mag niet verbazen. Swizz Beatz en Nas werkten mee aan de soundtrack en van de vier leden bestormden er drie ooit écht de Amerikaanse hitlijsten: rapper Eve, Naturi Naughton van het r&b-trio 3LW en poplegende Brandy, die meeschreef aan de soundtrack. Zelfs Nadine Velazquez, de enige zonder muzikale achtergrond, kan een aardig potje rappen. Uit: Girls5eva (2021) Leden: Wickie (Renée Elise Goldsberry), Dawn (Sara Bareilles), Summer (Busy Philipps) en Gloria (Paula Pell) Klinkt als: de ironische versie van Spice Girls. Héél vreemd toeval: in nog geen jaar tijd verschenen twee Amerikaanse series over girlbands die een comeback maken nadat ze worden gesampled door jonge rappers met Lil in hun artiestennaam. Maar terwijl Queens het soapdrama omarmt, werpt de door Tina Fey geproduceerde sitcom Girls5eva een satirische blik op de popindustrie en de manier waarop vrouwelijke popsterren worden afgeschreven van zodra ze een zekere leeftijd bereiken. Centraal staat een gelijknamige girlband die in de nineties werd samengebracht in de hoop het succes van Spice Girls te evenaren, maar na de slechte timing van hun single Quit flying planes at my heart, die op 10 september 2001 verscheen, in de vergeetput belandde. Girls5eva is dan wel om te lachen, maar de soundtrack is serieus catchy. Scenarist Meredith Scardino en haar team analyseerden de grootste pophits van rond de eeuwwisseling en maakten vervolgens een resem kitscherige, maar goed gemaakte popsongs met oneliners als ' We are dream girlfriends, 'cause our dads are dead' en 'Gonna be famous 5eva, 'cause forever's too short'. Met succes: seizoen twee is alvast besteld. Uit: Josie and the Pussycats (2001) Leden: Josie (Rachael Leigh Cook), Melody (Tara Reid) en Valerie (Rosario Dawson) Klinkt als: Blink-182, maar dan feministisch en beter gekleed. Eigenlijk bestaat Josie and the Pussycats al langer: het fictieve trio kreeg in 1963 een eigen stripreeks bij uitgeverij Archie Comics. De film is evenwel een universum op zich. Het van de pot gerukte plot: een louche manager (Alan Cumming) is na de moord op zijn succesvolle boyband op zoek naar vervanging en ziet wat in The Pussycats, drie weirdo's die zingen over girlpower en teen angst. De band krijgt prompt een platencontract, verhuist naar New York en wordt door de Amerikaanse overheid misbruikt om via hun muziek verborgen kapitalistische boodschappen te verspreiden en zo de jeugd te brainwashen. Het resultaat is een grensverleggende metafilm die flopte aan de box office en door recensenten werd weggezet als 'hersenloze tienerbrol', maar uitgroeide tot een cultfavoriet. Dat is deels te danken aan de soundtrack, die enkele jaren geleden een vinylrelease kreeg en klinkt als een mix van al wat anno 2001 hip was, van Britney Spears over Blink-182 tot No Doubt. Bovendien werkten er enkele grote namen aan mee, waaronder Babyface, Jane Wiedlin van The Go-Go's, Adam Duritz van Counting Crows en Letters to Cleo-frontvrouw Kay Hanley, die Josies vocals inzong. Vice bekroonde Josie and the Pussycats enkele jaren geleden tot 's werelds beste fictieve poppunkband. Daar zit iets in. Uit: The Cheetah Girls (2003), The Cheetah Girls 2 (2006) en The Cheetah Girls: One World (2008) Leden: Chanel (Adrienne Bailon), Aqua (Kiely Williams), Dorinda (Sabrina Bryan) en Galleria (Raven-Symoné) Klinkt als: een kindvriendelijke The Pussycat Dolls. Een fictieve girlband die zo populair werd dat ze alsnog tot een non-fictieve girlband uitgroeide. The Cheetah Girls is een Disney Channel-film over vier tienermeisjes in matchende luipaardprints die deelnemen aan een talentenjacht op school en plots wereldberoemd worden. De Hannah Montana avant la lettre, zeg maar. De film werd zo'n hit dat hij al snel een hele franchise met zich mee bracht, bestaande uit sequels, videogames, meer dan elf miljoen verkochte albums, Spaanstalige singles zoals Amigas Cheetahs, tournees, een eigen kledinglijn en muzikale tandenborstels. De groep bleef samen optreden tot ze in 2008 uit elkaar viel. The Cheetah Girls lijkt op het eerste gezicht misschien de zoveelste Disney-kinderband, maar liet dankzij zijn aanstekelijke popsongs en diverse cast wel een grote impact na. Zendaya en Fifth Harmony noemen de groep als inspiratiebron, Cardi B coverde hen op Instagram en Kehlani trok haar beste luipaardprint aan voor Halloween. Nu nog wachten op de reünie.