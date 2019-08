In het beginne schiep Chokri Mahassine één dag Pukkelpop, en toen hij er na een dikke vijftien jaar wroeten drie uit de Hasseltse grond had gestampt, sprak hij: 'Daar kan nog wel een feestje bij, menne man.' Wat toen begon als een woensdagavondje boîten met de vroege piekers tegen 130 beats per minuut, is vandaag stilaan een volwaardige festivaldag geworden, waarop vooral Belgische artiesten het mooie weer maken.

Zagen we onder meer: de beloftevolle elektropop van Ruby Grace, de grimmige triomftocht van Glints, de strakke set van Peuk, de Nederlandse nostalgietrip van De Heideroosjes, de toeters en bellen van Bizzey én het adieu van The Van Jets. De band rond Johannes Verschaeve geeft er eind dit jaar de brui aan, maar kon niet stoppen zonder de wei in Kiewit voor de zevende (!) keer te vergasten op synthrock uit het boekje. Lees ons volledige verslag hier.