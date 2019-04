Van hoestbuien tot volksliederen: Mauro Pawlowski redt kringloopcassettes van de vergetelheid

In april stelt Mauro Pawlowski het Circulair Media Channel voor, zijn eigen internetradioprogramma met Klara-medewerker Philippe Cortens. Daarvoor trekt het duo naar de kringwinkel, op zoek naar cassettes met de vreemdste geluidsfragmenten. Van oma's die volksliederen zingen tot dokters die uitleggen hoeveel types van hoestbuien er bestaan.

Snuffelen in tweedehandswinkels is al een tijdje terug hip. Zo hip dat ook Mauro Pawlowski, ex-dEUS-gitarist en zelfverklaard liefhebber van obscure mayhemklanken, er zich op stort. Met Klara-medewerker Philippe Cortens aan zijn zijde, en in samenwerking met de Kringwinkel zélf, lanceert hij in april het radioprogramma Circulair Media Channel, te beluisteren via Soundcloud en andere internetkanalen.

