Onder meer FKA Twigs en Kehlani hebben in een uithoek van het internet een wereld ontdekt waar thuiswerk en streaming al lang vóór corona synoniem waren: die van de camgirls. Popsterren en sekswerkers, één strijd.

Het was Beyoncé die eind april als een van de eersten de kat de bel aanbond met haar remix van Megan thee Stallions Savage. 'Hips tik tok when I dance / On that demon time, she might start an OnlyFans', rapt Queen B op die hitsingle. De verwijzing naar TikTok is duidelijk - de challenge bij de originele versie deed het goed op dat filmpjesplatform - maar alleen de sloebers weten meteen wat OnlyFans betekent. Bij die webdienst, opgericht in 2016, kun je voor een vast maandelijks bedrag terecht voor foto's, maar vooral filmpjes. Nu zijn er op OnlyFans ook yoga- en fitnessinstructeurs en kookprogramma's te vinden, maar het platform staat er vooral om bekend dat er heel veel expliciet bloot verhandeld wordt. Vele dames en heren bieden voor een extraatje ook gepersonaliseerde content aan hun fans. Voor alle duidelijkheid: Beyoncé zelf heeft géén account op OnlyFans, maar meteen na de release van Savage Remix noteerden ze daar wel een plotse bezoekerspiek van +15 procent. Boven op de 75 procent extra dataverkeer sinds het begin van de pandemie. Wie daar wel een account heeft, is r&b-zanger The-Dream. Toen de Amerikaanse megaster, die regelmatig opduikt aan de zijde van Drake en Kanye West, eind april zijn nieuwe album Sextape Vol. 4 uitbracht, lanceerde hij meteen ook een pagina op OnlyFans. Niet dat hij daar zelf uit de kleren gaat, maar hij moedigde zijn vrouwelijke fans wel aan om een pittige choreografie in te sturen met een van zijn nieuwe tracks op de achtergrond. Die hij vervolgens gratis beschikbaar maakte via zijn profiel. Slimme promo van een geile gladjanus, die intussen al navolging heeft gekregen van rappende collega's als Tyga en Swae Lee. *** Nu is de hiphopwereld nooit vies geweest van het romantiseren van porno en betaalde seks. Gangsterrappioniers als Ice-T en Ice Cube haalden hun inspiratie bij de notoire pooier Iceberg Slim, eind jaren negentig volstond een kwartiertje MTV kijken voor een lawine aan lapdances, en da strip club fungeert voor vele rappers en producers nog steeds als het testlab bij uitstek voor hun nieuwste releases. Maar nu is er meer aan de hand. Vandaag promoten en omarmen ook vrouwelijke artiesten de ooit zo verfoeide seksindustrie. Niet alleen Beyoncé, maar ook zangeressen als FKA Twigs en Kehlani refereerden deze zomer naar het wereldje van de camgirls. In de clip bij Can I interageert r&b-zangeres Kehlani met een bonte parade aan schaars geklede camgirls. In de video bij Sum bout U van de New Yorkse rapper 645AR zie je gast Twigs in al even schamele outfits vanaf een computerscherm meezingen terwijl ze zich, in ruil voor tips en virtuele cadeautjes, in kinky poses kronkelt. In eerdere video's en tijdens haar liveshows etaleerde popfenomeen FKA Twigs al haar talent als paaldanseres. Op Instagram legde ze na de release van Sum bout U uit dat ze haar eerste paaldansmoves als negentienjarige hostess in een 'gentleman's club' maakte, een ervaring die haar naar eigen zeggen zowel persoonlijk als creatief vormde tot de artiest die ze nu is. 'Het is tijd dat ik naar voren kom, mijn respect betoon en een licht laat schijnen op de uitdagingen waar sekswerkers voor staan.' Waarna ze haar account een week in handen gaf van organisaties die sekswerkers in nood helpen. Beide clips zijn geïnspireerd op populaire camsites als Chaturbate, die niet achter een betaalmuur zitten, maar waar je 'live' kunt betalen voor verzoekjes of privésessies. Eigenlijk is die vrijage met camgirls de logica zelve. Popsterren zien zich in deze coronatijden verplicht om creatief om te springen met livestreaming, en camgirls beschikken nu eenmaal over de présence en de ervaring om van thuis uit andermans fantasieën te verbeelden. Niet onbelangrijk: professionele camgirls hebben tegenwoordig vaak ook een groot netwerk, een potentieel buiten de reguliere sociale media. En het past bij de steeds nadrukkelijker emancipatie van vrouwelijke rappers, die het succes van hun mannelijke collega's steeds meer evenaren, ja overstijgen, en daarbij een nieuw soort feminisme uitdragen. Als in: ja, we zijn soms lustobjecten, maar we bepalen zelf wanneer, hoe ver we daarin gaan, en voor hoeveel. Denk aan Cardi B, die in de Bronx jarenlang betaald uit de kleren ging voor ze in 2017 doorbraak met de monsterhit Bodak Yellow en die dit jaar samen met Megan thee Stallion tekende voor een van de meest besproken zomerhits: WAP. In de clip bij dat nummer figureert ook ene Rubi Rose, die ooit als pin-up stond te blinken in video's van onder meer Migos, maar nu zelf de stap naar een rapcarrière heeft gezet - én in één moeite naar OnlyFans, waar de 22-jarige schone u voor net geen vijftig dollar per maand een intieme blik belooft. Cardi B zelf heeft nu ook een OnlyFans-profiel, al zou ze zich daar voornamelijk inhoudelijk en niet lichamelijk willen blootgeven. En waar de popsterren gaan, volgen de influencers en would-bestarlets van Hollywood. Nu de promobudgetten samen met de stroom vipfeestjes opgedroogd zijn, vinden steeds meer internetpersoonlijkheden hun weg naar de onlinewereld van betaald en expliciet bloot. Wereldberoemde influencers als Tana Mongeau en Caroline Calloway of realitysterren als Blac Chyna (bekend van Keeping Up with the Kardashians en Love & Hip Hop: Hollywood) wijzen hun miljoenen Instagram- en YouTube-volgers de weg naar OnlyFans en scheppen daar dankzij hun gigantisch netwerk meteen grof geld. Toen Bella Thorne, een voormalig Disney-kindsterretje met vooral B-films als The Babysitter: Killer Queen op haar cv, eind augustus een profiel registreerde, maakte dat haar in minder dan een week twee miljoen dollar rijker. En dat met beloofde 'naaktfoto's', waarop in werkelijkheid niet veel meer te zien was dan in de gemiddelde lingeriecatalogus. De professionele camgirls zien de plotse concurrentie van halve of hele celebrity's met lede ogen aan. En dat is verre van het enige probleem. *** Een van de meisjes die figureert in Kehlani's Can I is Aaliyah Ei, een model uit Los Angeles dat actief is achter de betaalmuur van OnlyFans en op Instagram haar meer dan vijftienduizend volgers informeert over cannabis, body positivity, migratie en gelijke rechten voor queers en transpersonen. Ze is ook officieel ambassadrice voor Fenty, het lingerie- en beautymerk van popicoon Rihanna. Activist, influencer, muze, seksperformer: voor Ei lijken de grenzen daartussen erg vaag of zelfs onbestaande. Maar niet alle meisjes zijn in de wieg gelegd voor een publiek leven waarin je op het ene moment een BLM-petje opzet, en het volgende voor digitale poen een latex pakje uittrekt. En er is nog een link tussen popmuziek en sekswerk: een minderheid van toppers verdient goed zijn brood, daaronder moeten vele anderen constant de eindjes aan elkaar trachten te knopen. Je kunt je ook afvragen welk effect de emanciperend en nobel bedoelde statements van Beyoncé, Kehlani of FKA Twigs hebben op sommige van hun jonge fans. Tiktokkers worden model op OnlyFans, en omgekeerd, en maken voor hun naaktaccount reclame op het tepelvrije Instagram. Of ze houden er daarnaast een Chaturbate-kanaal op na, waar sommige (soms piepjonge) meisjes hun Instagram adverteren, maar ook hun persoonlijke Snapchatgegevens voor tokens ruilen, en hun Amazon -wish list met pikante lingerie en seksspeeltjes online zetten. Het risico bestaat ook dat beeldmateriaal op OnlyFans of Chaturbate uitlekt via gratis pornokanalen als Pornhub, en zo voor de eeuwigheid open en bloot op het internet circuleert. Ook het vooral bij jongeren populaire TikTok krijgt ermee te maken. Half september ging 'Goodbye Feder' viraal op dat platform, een challenge waarin vooral jonge meisjes weinig aan de verbeelding latende poses aannemen, kont omhoog, met op de achtergrond een remix van Goodbye, vijf jaar geleden een hit voor de Franse dj Feder. Toen Goodbye Feder-filmpjes met minderjarigen ook de ronde begonnen te doen op pornosites en Reddit, zag TikTok zich genoodzaakt in te grijpen. Acteurs en popsterren mogen het dan gewend zijn dat hun hoofd digitaal op het lichaam van pornosterren wordt geplakt, het gewaagde dansje op WAP of Goodbye dat u of uw kroost ooit op TikTok zwierde zien opduiken tussen de Mia Khalifa's en Rocco Siffredi's dezer wereld is toch nog iets anders. Er bestaat sinds kort zelf een hashtag voor dat fenomeen: #TikHub.