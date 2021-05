Nu ook de derde generatie K3 op haar einde loopt, is het tijd om eens en voor altijd enkele onduidelijkheden uit de wereld te helpen. Verwar deze K3's niet met K3.

K3 Sisters Band

K3 Sisters Band Tiktokkers fronsten het voorbije jaar mogelijk een wenkbrauw als ze deze K3 tegenkwamen. Het trio bestaat uit de zussen Kaylen, Kelsey en Kristen en heeft intussen op de app twee miljoen volgers verzameld met oer-Amerikaanse countrysongs, allerhande challenges en Harry Potter-cosplays. De K3 uit Texas, zou je kunnen zeggen. K3: Prison of Hell Het had de titel van een ietwat duistere Studio 100-thriller kunnen zijn, maar wij raden ten sterkste af om met uw kinderen naar K3: Prison of Hell te kijken. De Duitse pornografische horrorfilm uit 2009 vertelt het verhaal van enkele vrouwen die proberen te ontsnappen uit een gevangenis met barbaarse cipiers en werd destijds omschreven als 'zeer smerig en verontrustend' en '100 procent puur exploitationgoud'. K3 Spice Helaas geen supergroep met leden van K3 en Spice Girls, wel een synthetische marihuana die ook bekend staat als AB-PINACA. De effecten op uw gezondheid zijn gelijkaardig. Zo kan K3 Spice een euforische stemming, verwarring, duizeligheid, hoofdpijn en 'een ongemakkelijke interne onrust' veroorzaken. Het K3-rijtuig Een type rijtuig dat van de jaren vijftig tot in de jaren negentig werd gebruikt op de Belgische spoorwegen. De K-3 Een eerder zeldzaam geweer dat enigszins lijkt op een kalasjnikov en wordt gebruikt door de Armeense special forces. Let dus even op wanneer uw kind online K3-merchandise bestelt. Ku Klux Klan De haatgroep wordt weleens afgekort tot K3. Bovendien verwijzen sommige fans van Karen, Kristel en Kathleen naar de originele bezetting met KKK, met ongemakkelijk enthousiaste Facebookberichten als 'Eindelijk heb ik alle heruitgaven van KKK!' en YouTube-video's als 'K3 Medley (KKK)' tot gevolg. Daar is niet goed over nagedacht.