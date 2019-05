Van dikkerdje tot popster: hoe Elton John de grootste soloartiest van de seventies werd

Met Rocketman - 'based on a true fantasy' - krijgt sir Elton John de biopic die hij op basis van zijn kierewiete, keizerlijke levensloop al lang verdiende. Al is de vraag hoeveel fantasie daarbij nog nodig was. Of wanneer hebt u voor het laatst een tram gekocht toen u in Australië high was?

© iStock