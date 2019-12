Ook dit jaar ruilden heel wat muzikanten, acteurs, filmmakers en auteurs het tijdelijke voor het eeuwige. Een overzicht.

Jonas Mekas (23 januari, 96 jaar)

De regisseur werd geboren in Litouwen, maar wordt niettemin 'de grootvader van de Amerikaanse avant-gardecinema genoemd'. Hij richtte een aantal fondsen op voor de filmkunst en stelde volgens de legende Lou Reed en Andy Warhol aan elkaar voor.

Michel Legrand (26 januari, 86 jaar)

De Franse filmcomponist schreef de muziek voor films als Les Demoiselles de Rochefort en Le Cléo de 5 à 7, werkte samen met sterren als Frank Sinatra en Edith Piaf en won voor zijn soundtracks drie Oscars.

James Ingram (29 januari, 66 jaar)

De Amerikaanse soulzanger scoorde dikke hits met Just Once en One Hundred Ways.

Willy Willy (13 februari, 59 jaar)

De gitarist speelde onder meer bij Arbeid Adelt! en Vaya Con Dios, maar is vooral bekend van The Scabs. Met die band won hij de week voor zijn dood nog een carrièreprijs op de MIA's.

Bruno Ganz (16 februari, 77 jaar)

De Zwitserse acteur heeft een rijke carrière in theater en film achter de rug, maar zal vooral de geschiedenis ingaan als Adolf Hitler in Der Untergang (2004).

Willy Willy in 2010 © © VRT 2010 - Libelia De Splen

Stanley Donen (21 februari, 94 jaar)

Donen regisseerde een resem klassieke Hollywooodmusicals, waaronder Singin' in the Rain met Gene Kelly.

Mark Hollis (25 februari, 64 jaar)

Hollis begon zijn carrière als pure popmuzikant bij Talk Talk, maar vervelde tot een unieke songwriter die zijn tentakels uitstrekte naar folk, jazz en ambient.

Keith Flint (4 maart, 49 jaar)

Als excentriek uithangbord van The Prodigy stond Flint jaren aan de top van de alternatieve dansmuziek. De overgebleven leden van zijn band noemen hem 'een pionier, een innovator en een legende.'

Luke Perry (4 maart, 52 jaar)

De acteur werd bekend in Beverly Hills 90210, speelde mee in het populaire Riverdale en vertolkte een rol in het dit jaar verschenen Once Upon a Time... in Hollywood.

Luke Perry © AFP

Dick Dale (16 maart, 81 jaar)

De koning van de surfgitaar werd in de jaren zestig overspoeld door groepen als The Beatles en The Rolling Stones, maar werd herontdekt door Quentin Tarantino, die zijn Misirlou gebruikte in Pulp Fiction.

Scott Walker (22 maart, 76 jaar)

Als lid van The Walker Brothers was hij een popsensatie, maar het gros van zijn carrière bracht Scott Walker door in de avant-garde, waar hij indruk maakte met zijn donkere, theatrale en abstracte muziek.

Agnès Varda (29 maart, 90 jaar)

De in België geboren Franse regisseuse zette zich van in het begin af tegen de traditionele cinema en groeide met films als Cléo de 5 à 7 uit tot een icoon van de nouvelle vague.

Nipsey Hussle (31 maart, 33 jaar)

De Amerikaanse rapper, die op straat werd neergeschoten, was bij ons minder bekend, maar stond in zijn thuisland op de rand van de doorbraak en kreeg zijn eerste Grammy-nominatie in het jaar dat hij stierf.

Paul Severs (9 april, 71 jaar)

De charmezanger liet met Ik ben verliefd op jou, Zeg eens meisje en Geen wonder dat ik ween een handvol onsterfelijke liedjes na.

Agnès Varda © AFP

Bibi Andersson (14 april, 83 jaar)

De Zweedse actrice werd beroemd door de vele films die ze maakte met Ingmar Bergman, zoals Het zevende zegel en Persona.

John Singleton (28 april, 51 jaar)

Singletons debuut Boyz n the Hood, met Ice Cube en Laurence Fishburne in de cast, maakte van hem de eerste zwarte die een Oscarnominatie voor Beste Regisseur kreeg.

Peter Mayhew (30 april, 74 jaar)

De Amerikaanse acteur wurmde zijn 2 meter en 21 centimeter in het pak van Chewbacca voor vijf Star Wars-films. Ook voor tv kroop hij regelmatig in het harige kostuum.

Christophe Lambrecht (5 mei, 48 jaar)

'Nonkel Tof' werkte bij Woestijnvis, RTV en VTM, maar was vooral de warme stem in het voormiddagblok van Studio Brussel en een van de eerste presentatoren van Music For Life.

Doris Day (13 mei, 97 jaar)

Day slaagde er niet alleen in een grote loopbaan uit te bouwen als zangeres van onder meer de klassieker Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be), maar was ook een van de populairste actrices van de jaren vijftig en zestig.

Christophe Lambrecht

Roky Erickson (31 mei, 71 jaar)

Als oprichter van 13th Floor Elevators was hij een van de pioniers in de psychedelische rock.

Dr. John (6 juni, 77 jaar)

Blues, rock-'n-roll, jazz, boogiewoogie... het zat er allemaal in bij de legendarische muzikant, die zes Grammy Awards ontving en bekendstond om zijn extravagante liveshows.

Philippe Zdar (19 juni, 52 jaar)

Met Cassius was hij een sleutelfiguur in dezelfde golf van Franse dansmuziek die ook Justice en Daft Punk voortbracht. Daarnaast producete hij albums van Franz Ferdinand, Phoenix en Hot Chip.

Nora Tilley (21 juni, 67 jaar)

Tilley speelde vaak in het theater en was te zien in veel populaire Vlaamse series, zoals Wittekerke en Thuis.

João Gilberto (6 juli, 88 jaar)

De Braziliaanse muzikant mengde jazz en samba als een van de eersten tot bossanova en werd in eigen land O Mito genoemd, 'de legende'.

Art Neville (22 juli, 81 jaar)

Als toetsenist van The Meters en The Neville Brothers won hij drie Grammy's en tekende hij voor beroemde nummers als Cissy Strut en Fire in the Bayou.

Rutger Hauer in Turks Fruit © .

Rutger Hauer (19 juli, 75 jaar)

In films als Turks Fruit toonde Hauer zich als blote posterboy van een Nederland waarin alles mocht. Later maakte hij indruk in onder meer de sf-klassieker Blade Runner.

D.A. Pennebaker (1 augustus, 94 jaar)

Met zijn handcamera in de aanslag verrichtte de documentairemaker pionierswerk. Op zijn palmares staan documentaires over Bob Dylan, David Bowie en het festival Monterey Pop.

Toni Morrison (5 augustus, 88 jaar)

Als black single mom schreef Morrison klassiekers als The Bluest Eye en Beloved. In 1993 ontving de Amerikaanse schrijfster de Nobelprijs voor Literatuur.

David Berman (7 augustus, 52 jaar)

De frontman van indieband Silver Jews bracht vlak voor zijn dood nog een plaat uit met zijn nieuwe band Purple Mountains.

Peter Fonda (16 augustus, 79 jaar)

De zoon van Henry, de broer van Jane en de vader van Bridget werd bekend door zijn hoofdrol in de cultfilm Easy Rider.

Toni Morrison

Bert Verhoye (29 augustus, 74 jaar)

Verhoye was de oprichter en drijvende kracht van het theatergezelschap De Zwarte Komedie in Antwerpen, maar werkte ook als journalist voor onder meer De Nieuwe Gazet en Apache.

Daniel Johnston (10 september, 58 jaar)

De invloedrijke singer-songwriter zat zijn hele leven lang in de miserie, maar liet met zijn dood een grote schare fans achter, onder wie Tom Waits, Jeff Tweedy, Beck en Pearl Jam.

Ric Ocasek (15 september, 75 jaar)

Als frontman van The Cars scoorde Ocasek in de late jaren 1970 en 1980 hits als Just What I Needed, Shake It Up en Drive.

Jessye Norman (30 september, 74 jaar)

De Amerikaanse operalegende kreeg in haar carrière vier Grammy's en zette zich in tegen honger en dakloosheid.

Ginger Baker (6 oktober, 80 jaar)

The New York Times omschreef de licht ontvlambare drummer van Cream en Blind Faith ooit als 'the wild man of rock'.

Ginger Baker

Robert Forster (11 oktober, 78 jaar)

Forster was vooral bekend van zijn rol in de film Jackie Brown van Quentin Tarantino, waarvoor hij genomineerd werd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol.

Timi Hansen (4 november, 61 jaar)

Als bassist van het Deense Mercyful Fate was Hansen een belangrijk figuur in de black metal.

Terry O' Neill (16 november, 81 jaar)

De fotograaf legde met zijn werk de tijdsgeest van vooral de jaren zestig vast en haalde onder anderen Michael Caine, Sean Connery, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor en Brigitte Bardot. Later zou hij nog samenwerken met onder meer Elton John, David Bowie en Amy Winehouse.

Juice WRLD (8 december, 21 jaar)

De Amerikaanse Soundcloudrapper, geboren als Jarad Anthony Higgins, brak vorig jaar door met Lucid Dreams en zou dit jaar nog nieuwe muziek uitbrengen, maar kreeg een beroerte op de luchthaven.

Marie Frederiksson (9 december, 61 jaar)

De zangeres van de Zweedse popgroep Roxette, bekend van hits als The Look en Joyride, overleed aan de gevolgen van de hersentumor die in 2002 bij haar werd vastgesteld.

Anna Karina in de jaren zestig

Danny Aiello (12 december, 86 jaar)

Naast zijn rollen in The Godfather Part II en Once Upon a Time in America zal Aiello toch vooral de geschiedenis ingaan als Salvatore "Sal" Frangione in Do The Right Thing van Spike Lee.

Anna Karina (14 december, 79 jaar)

Met haar rollen in films van onder anderen Agnès Varda en vooral Jean-Luc Godard werd het voormalige model een icoon van de Franse nouvelle vague-stroming.

Panamarenko (15 december, 79 jaar)

De Antwerpenaar, als kind al bezeten van al wat vliegen kon, was met zijn duikboten, auto's en andere bijzondere tuigen een van de belangrijkste Vlaamse kunstenaars van de laatste decennia.

Claudine Auger (18 december, 78 jaar)

De Franse actrice, tweede in Miss World 1958, speelde haar belangrijkste rol in de James Bond-film Thunderball, als tegenspeelster van Sean Connery.

Jules Deelder (19 december, 75 jaar)

Dichter, jazzkenner, voetbalfan en nachtburgemeester van Rotterdam: Deelder was het allemaal en wist het bovendien allemaal te vatten in die korte, krachtige zinnen van hem.