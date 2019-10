Lennert Coorevits geeft u met plezier tekst en uitleg bij de eerste nieuwe worp van Compact Disk Dummies in twee jaar.

Het is een gekke vaststelling: twee jaar lang heeft Compact Disk Dummies geen eigen werk uitgebracht en toch waren de broers Coorevits de afgelopen maanden incontournable. Ze waren een seizoen lang huisband De Ideale Wereld, produceten de laatste plaat van Uberdope en Lennert begon vorige maand weer aan zijn remixrubriek op Studio Brussel. En nog is het niet gedaan: het duo legt op dit moment de laatste hand aan de soundtrack van de nieuwe VTM-reeks De kraak, met onder anderen Tijmen Govaerts, Gene Bervoets, Koen De Graeve en Joren Seldeslachts in de cast.

'We hadden ons na de vorige plaat nochtans voorgenomen om snel nieuwe muziek uit te brengen', lacht Lennert Coorevits. 'Maar om de een of andere reden blijft iedereen aan onze mouw trekken en zijn veel van die aanbiedingen te mooi om te laten liggen. Het voordeel van zoveel muziek te maken, is dat je snel groeit. Vroeger schreef ik af en toe, als ik een goede dag had. Intussen heb ik geleerd om elke dag aan nieuwe muziek te werk. Eerst was ik bang dat dat mijn creativiteit zou beknotten, maar het werkt eerder averechts.'

In afwachting van een nieuwe Dummiesplaat is er nu de nieuwe ep Satellites, genoemd naar de laatste single van het duo dat zeven jaar geleden Humo's Rock Rally won. 'Aanvankelijk sprong dat nummer er voor niemand echt uit', zegt Coorevits. 'Tot onze producer (Luuk Cox van onder meer Shameboy, nvdr.) de baslijn verving door een Roland TR-808, de welbekende drumcomputer. Pas toen begonnen er wat meer in te zien dan een tussendoortje.'

Niemand de les spellen

Toch miste het nummer nog iets: 'We zochten nog een dreigende stem. Tom Barman was de eerste persoon aan wie we dachten. We hadden zijn nummer nog van een avondje pinten drinken op een festival, waar we discussieerden over welk nummer het bekendste zou worden: onze song die Girls Keep Drinking heette of een nummer van dEUS met diezelfde titel. Tom zag het meteen zitten. Wij dus naar Antwerpen, maar we zaten in de file en waren veel te laat. Toen we eindelijk bij hem aankwamen, had hij alles al opgenomen. We hebben een kwartiertje over muziek gebabbeld en zijn weer naar huis gereden.'

Als Satellites al een rode draad heeft, is het technologie en de gevolgen ervan. 'It's only privacy that might save us / don't leave your diary on the pavement', zingen de Coorevitsen in Satellites. Verder op de ep vinden we Solar Lottery, genoemd naar een boek van scifi-schrijver Philip K. Dick. 'Satellites heb ik geschreven nadat ik een deepfake video had gezien. Ik zweefde toen tussen opwinding en angst en begon me af te vragen of de paranoia rond privacy terecht is en zo ja, waarom we onze gegevens online zo slecht bezorgen', vertelt Coorevits. 'Maar ik wil niemand de les spellen, het is meer een conversatie met mezelf. Ik wil nog meer van mezelf in mijn teksten steken, vanuit mijn buik schrijven.'

Naast singles Satellites en Cry For Me, het fijne Easy Life en het instrumentale Solar Lottery staat er op de ep nog een remix van Satellites door Asa Moto, een duo uit de DEEWEE-stal van Stephen en David Dewaele. 'We hebben eens een keer als aftershow gevraagd van een optreden in Leuven. Sindsdien zijn we hen blijven volgen. Nu hebben we het geluk dat zij dit voor ons willen doen', zegt Coorevits. 'Maar ik hoop oprecht dat het niet lang gaat duren voor ze echt veel te groot worden om nog een remix voor ons te maken. Ze combineren de typische Soulwaxvibe met een heel eigen speelsheid. Cool!'