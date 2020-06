Lord Willin' van Clipse was achttien jaar geleden de plaat waarmee Pharrell Williams en Chad Hugo - samen producersduo The Neptunes - de basis legden voor hun latere hitmachine.

In twintig jaar Knack Focus glipte bij de recensies af en toe een belangrijk album door de mazen van ons net Dat zetten we deze zomer recht.

...

De artiest De broers Gene 'Malice' (°1972) en Terrence 'Pusha T' Thornton (°1977) komen in Virginia Beach, Virginia aan de kost als cokedealers voor hun talent opgemerkt wordt door streekgenoot Pharrell Williams. Het duo Clipse ziet het licht, maar in 1992 neemt Malice dienst in het leger. Het zal nog vier jaar duren voor Clipse de binnenkant van een studio zal zien. Onder auspiciën van producerstandem The Neptunes (Pharrell en Chad Hugo) wordt het album Exclusive Audio Footage ingeblikt, maar de single The Funeral (1999) heeft weinig tot geen impact. Het album verdwijnt in het archief en de broers Thornton bergen hun muziekdromen op. Voorlopig toch. Het album 2001. The Neptunes hebben ondertussen hits gescoord met onder meer Jay-Z, (I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)), Mystikal (Shake Ya Ass), Kelis (Good Stuff) en Britney Spears (I'm a Slave 4 U). De twee producers zijn nu power players en tekenen Clipse op hun label Star Trak. Lord Willin' verschijnt zomer 2002 en stelt niet teleur. In een strakke Neptunes-regie - afgemeten snaredrums, groezelige funk, opgejutte blazers en broeierige keyboards - brengen Malice en Pusha T met driest gesneerde woordspelingen de voortuintjes, achterbuurten en binnenwegjes van Virginia Beach tot leven. 'I move 'caine like a cripple', klinkt het over een soortement tribaal, stampvoetend marsritme in single Grindin'. R&b-zangeres Faith Evans zorgt voor de frivole noot in Ma, I Don't Love Her en Pharrells falset injecteert soul in tracks als Young Boy en When the Last Time. Op Lord Willin', goed voor goud in de VS, perfectioneren The Neptunes de organische klankenbalans tussen analoge instrumenten en spaarzame samples die ze een jaar eerder hebben uitgeprobeerd op In Search of..., het debuut van hun groepje N.E.R.D. Een formule waarmee ze later ook Justin Timberlake en Snoop Dogg successen zullen bezorgen - en waar de tand des tijds achttien jaar later nog steeds geen vat op krijgt. De nasleep Vier jaar na Lord Willin' gaan Clipse en The Neptunes nog eens met elkaar in zee op het bejubelde maar pover presterende Hell Hath No Fury. The Neptunes tekenen ook voor het gros van de songs op Til the Casket Drops (2009), voorlopig nog steeds de zwanenzang van Clipse. In 2010 tekent Pusha T bij GOOD Music, het label van Kanye West, bij wie hij zich tot een belangrijke sidekick ontwikkelt. Twee jaar geleden kreeg Pusha T in deze kolommen vier sterren voor Daytona, zijn beste soloalbum tot nu toe. Gene Thornton verandert zijn naam in No Malice nadat hij zich heeft bekeerd tot het christendom. Eind 2019 worden de broers herenigd op Use This Gospel, een track op Kanye's gospelplaat Jesus Is King, en in april dit jaar diepte Warner alsnog de single The Funeral op uit zijn kluizen. Ook dát is dus nog rechtgezet.